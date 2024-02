Deadpool & Wolverine: il trailer rifatto coi LEGO è irresistibile

Dopo che il trailer di Deadpool & Wolverine è risultato il più visto di sempre in meno di 24 ore, è prontamente arrivata anche la versione realizzata con gli omini della LEGO e il risultato è altrettanto emozionante e anche più divertente dell'originale.

Un intraprendente utente di X di nome Trevor Carlee è riuscito in qualche modo a ricreare l'intero trailer dal momento in cui è stato diffuso la domenica del Super Bowl e, se vogliamo essere onesti, è un capolavoro assoluto, perché è stato realizzato interamente in LEGO.

Il primo trailer, presentato lo scorso weekend durante il più grande evento sportivo dell'anno, reintroduce Ryan Reynolds nei panni dell'iconico Deadpool, che si ritrova invischiato con la Time Variance Authority - vista l'ultima volta nella serie Loki dei Marvel Studios su Disney+ - e unisce le forze con altri supereroi per affrontare un avversario comune.

Dopo due film che lo prendevano in giro da lontano, il terzo capitolo annuncia l'integrazione formale di Wade Wilson nel Marvel Cinematic Universe, con collaborazioni con personaggi di rilievo come il Wolverine di Hugh Jackman e, come attualmente ipotizzato, l'Elektra di Jennifer Garner.

Il cast del film è ulteriormente arricchito da attori del calibro di Mathew Macfayden di Succession e dai ritorni di Morena Baccarin nel ruolo di Vanessa, Brianna Hildebrand in quello di Negasonic Teenage Warhead e Stefan Kapičić in quello di Colosso. Anche Emma Corrin fa parte del cast come antagonista principale del film, ma il suo ruolo non è ancora stato reso noto.

La realizzazione del video animato è così impressionante che persino il regista del film, Shawn Levy, ne è venuto a conoscenza, condividendolo sulla propria pagina X scrivendo: "Questo. È. INCREDIBILE".