Deadpool & Wolverine: Thor di Chris Hemsworth compare in un cameo... a sua insaputa

Chris Hemsworth ignorava che alcune scene girate per Thor: The Dark World sarebbero state riutilizzate per Deadpool & Wolverine.

Anche per Chris Hemsworth è stata una sorpresa scoprire che Thor avrà un cameo nell'atteso Deadpool & Wolverine. L'attore australiano non è, infatti, intervenuto sul set del film diretto da Shawn Levy, ma il regista ha semplicemente utilizzato materiali di scarto di altri film dell'MCU.

Il video del cameo di Thor in Deadpool & Wolverine ha debuttato al CinemaCon 2024. Nelle immagini Thor piangeva sul corpo di Deadpool (Ryan Reynolds) in modo simile a come aveva fatto con Loki (Tom Hiddleston) in Thor: The Dark World. La scena è stata realizzata utilizzando proprio il girato di Thor: The Dark World, il tutto all'insaputa di Chris Hemsworth, come ha affermato la star in un'intervista con ComicBook.com.

"Non lo sapevo. Sono nel film È fantastico", ha esclamato l'attore. "In un certo senso te ne dimentichi e pensi: 'Che bello! Faccio parte della squadra. Stanno parlando di me e non sono nel film. Penso che ciò che fa sembrare tutto davvero bello sia la natura interconnessa dell'MCU."

I personaggi di Ryan Reynolds e Hugh Jackman in azione

Deadpool e Wolverine conterrà importanti cameo

Quello di Chris Hemsworth non sarà l'unico cameo presente in Deadpool e Wolverine. Il marketing promette mirabolanti e divertenti apparizioni di tanti volti noti, visto che i due protagonisti si troveranno a esplorare il multiverso, imbattendosi in mutanti e non solo. Solo una manciata di cameo sono stati confermati ufficialmente finora, ma le voci su chi potrebbe apparire nel film si rincorrono e c'è perfino chi assicura la presenza della popstar Taylor Swift, forse nei panni del personaggio degli X-Men Dazzler.

Ma il primo motivo di interesse di Deadpool & Wolverine, per i fan, è il ritorno di Hugh Jackman nel ruolo di Logan dopo il preannunciato ritiro. Il divo australiano ha confessato di essersi pentito di aver annunciato il ritiro da Wolverine dopo aver visto 10 minuti del primo Deadpool, quindi un film insieme all'amico/nemico Ryan Reynolds è il coronamento di un sogno.

L'uscita italiana di Deadpool & Wolverine è fissata per il 24 luglio.