Deadpool: Hugh Jackman pentito di aver annunciato il ritiro da Wolverine dopo aver visto 10 minuti del film

Dopo aver interpretato il mutante Wolverine per 17 anni, Hugh Jackman ha vissuto un momento di stanchezza che lo ha spinto a dire basta annunciando il ritiro dal ruolo. Ma la visione di Deadpool con Ryan Reynolds nel 2016 aveva messo in crisi i suoi propositi facendolo pentire della scelta fatta, come ha ammesso in un'intervista con Fandango.

"Stavo guardando Deadpool a una proiezione che Ryan aveva organizzato per me, e avevo appena annunciato il mio ritiro. Non avevamo ancora girato Logan, ma avevo fatto l'annuncio dicendo che sarebbe stato il mio ultimo film in quel ruolo. E ricordo che erano passati 10 minuti e tutto quello che continuavo a vedere eravamo noi due come Nick Nolte e Eddie Murphy. Mi sarei mangiato le mani" ha confessato l'attore.

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

Cosa ha convinto Hugh Jackman a tornare sui suoi passi

Quando Ryan Reynolds ha contattato Hugh Jackman proponendogli il ritorno in Deadpool & Wolverine, per lui è stata la chiusura del cerchio e il modo per realizzare il sogno di recitare a fianco dell'amico.

"Stavo guidando e all'improvviso ho capito che volevo fare questo film con Ryan... affinché Deadpool e Wolverine si unissero. Ma giuro che quando avevo annunciato il ritiro ero davvero convinto" ha ricordato nell'intervista. "Ma nel profondo della mia testa, da quando ho visto Deadpool ho pensato che quei due personaggi insieme fossero perfetti. Sapevo che i fan lo volevano".

Di recente Hugh Jackman è tornato sul tema chiarendo perché ha deciso di collaborare con Marvel per Deadpool & Wolverine, in uscita nelle sale italiane il 24 luglio.