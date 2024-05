Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds sulle ipotesi legate a un cameo di Taylor Swift: "Tutto è possibile"

Deadpool & Wolverine arriverà nei cinema di tutto il mondo a luglio e Ryan Reynolds ha commentato le insistenti voci di un'apparizione nel film di Taylor Swift.

Molti fan della cantante si sono da tempo convinti che il regista Shawn Levy l'abbia scelta per interpretare Dazzler nel blockbuster, anche se per ora non c'è alcuna conferma da parte del team del MCU.

I commenti del protagonista

In una recente intervista pubblicata da Fandango, il protagonista Ryan Reynolds ha parlato delle ipotesi che circondano il casting di Deadpool & Wolverine.

L'attore canadese è da molti anni amico insieme alla moglie Blake Lively di Taylor Swift e ha semplicemente ricordato: "I film come questo... Si fanno così tante ipotesi su così tante persone che potrebbero apparire".

Reynolds ha ironizzato: "Ho visto una persona che era convinta che Elvis fosse nel film. Tutto può accadere ed è quello che amo di questo universo. Le sorprese sono l'essenza di Deadpool".

Deadpool & Wolverine, clamoroso: la nuova sinossi del film Marvel rivela spoiler pazzeschi

Dazzler, tra le pagine dei fumetti della Marvel, è una mutante e, ovviamente, una cantante. In X-Men: Dark Phoenix il personaggio era apparso brevemente ed era stato affidato a Halston Sage.

Il regista Shawn Levy, in precedenza, non aveva negato in modo definitivo il possibile debutto dell'artista nel MCU, ma bisognerà attendere se si tratti solo di un modo per mantenere l'attenzione sul sequel e aumentare la curiosità nei confronti del progetto che segna anche il ritorno di Hugh Jackman nell'iconico ruolo di Wolverine/Logan.