Deadpool & Wolverine, la foto di Hugh Jackman e Wesley Snipes diventa virale: "Una leggenda"

Uno dei camei di Deadpool & Wolverine più apprezzati dai fan è senza dubbio quello che vede il ritorno del Blade di Wesley Snipes. Dopo la trilogia di culto con Snipes nei panni dell'ibrido cacciatore di vampiri, è in preparazione un reboot con Mahershala Ali sempre più a rischio. Mentre il destino del nuovo Blade è incerto, Wesley Snipes si gode il ritorno di fama e le lodi dell'amico Hugh Jackman, che in una foto divenuta virale lo definisce "una leggenda".

Hugh Jackman ha celebrato il ritorno del collega pubblicando un posto su Instagram che lo vede abbracciato a Wesley Snipes sul set di Deadpool & Wolverine, sotto la foto c'è scritto semplicemente: "Questa leggenda." Entrambi gli attori hanno indosso i loro costumi di scena, ma quello di Blade è coperto da una felpa nera col cappuccio.

Anche se Hugh Jackman ha nascosto il conteggio dei Mi piace su Instagram, i fan hanno inondato i commenti chiedendo di modificare la didascalia in "Due leggende". Naturalmente i fan sono andati su X e hanno ricondiviso la foto, che ha raccolto 43.000 Mi piace in meno di due ore. "Se mi aveste detto che questo sarebbe realmente accaduto in un film dopo aver visto e adorato i primi X-Men 24 anni fa - due anni dopo aver visto e adorato il primo Blade - avrei perso la testa", ha scritto uno fan su X, prima di aggiungere: "E in un certo senso l'ho fatto quando è apparso sullo schermo."

Un personaggio da record

L'apparizione a sorpresa di Wesley Snipes nei panni di Blade non solo ha entusiasmato i fan di lunga data, ma ha permesso all'attore di stabilire un nuovo record nel Guinness dei Primati soffiando il primato proprio a Hugh Jackman, quello per la carriera più lunga come personaggio Marvel live-action. Snipes ha debuttato come Daywalker in Blade del 1998 ed è apparso nei suoi due sequel successivi, avendo all'attivo una carriera di 25 anni e 340 giorni fino a Deadpool & Wolverine. La carriera Marvel di Jackman ammonta a 24 anni.

Lo stesso Snipes ha confessato di essere incredulo del suo ritorno in un cinecomic Marvel, che riteneva impossibile visto il reboot con Mahershala Ali in preparazione.