Deadpool & Wolverine, star commenta il suo cameo: "Non credevo possibile il ritorno con un reboot in arrivo"

Una delle tante star coinvolte nella pioggia di camei che costellano Deadpool & Wolverine ha rotto il silenzio, commentando il suo scetticismo su un eventuale ritorno nell'MCU prima di fare i conti con l'entusiasmo contagioso di Ryan Reynolds.

Attenzione! Non proseguite la lettura se non volete conoscere spoiler sui camei di Deadpool & Wolverine

Sappiamo da mesi e mesi che molte star del passato dell'MCU ricompaiono nel terzo capitolo della saga di Deadpool grazie al Multiverso, che rende decisamente "fluida e variabile" la timeline dell'MCU. Tra gli interpreti coinvolti nella follia del cinecomic che sta infrangendo record su record di incassi troviamo anche l'originale Blade, Wesley Snipes. L'attore 61enne ha confessato a Entertainment Weekly che non riteneva possibile un suo ritorno, soprattutto in virtù del reboot con Mahershala Ali in arrivo, spiegando:

"Nel corso degli anni abbiamo avuto conversazioni molto interessanti, alcune sostanziali e altre no. Ho fatto tre film nei panni di Blade e credo che siano venuti abbastanza bene, ma per me questa ormai era una parentesi chiusa".

A cambiare il corso degli eventi è stato il messaggio ricevuto da Ryan Reynolds, interprete, produttore e co-sceneggiatore di Deadpool & Wolverine apparso in Blade: Trinity con Snipes 20 anni fa. Diceva: "Voglio parlarti".

Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

Nel Multiverso tutto è possibile

"Non pensavo fosse possibile", ricorda Wesley Snipes. "Non pensavo che saremmo stati in grado di farcela. Non pensavo che la Marvel fosse coinvolta, anche perché stanno sviluppando il reboot con Mahershala Ali, è lui il nuovo Blade. Pensavo che non avesse senso per me, ma quando ricevi una chiamata da Ryan Reynolds all'improvviso dopo 20 anni, dici: 'Okay, devo rispondere a questa chiamata. Vediamo di cosa si tratta'. Mi ha raccontato l'idea... mi ha detto 'Se sei dentro, siamo dentro'. Eccoci qui."

Come rivela la nostra recensione di Deadpool & Wolverine, il film è un'odissea multiversale in cui i protagonisti Deadpool e Wolverine si ritrovano sballottati tra diverse realtà. Gli agenti della Time Variance Authority, l'organizzazione introdotta nella serie Disney+ Loki, portano Wade dal loro capo, Mr. Paradox (Matthew Macfadyen). Wade scopre che la sua realtà sta morendo, quindi si propone di trovare una variante di realtà alternativa con l'aiuto delll'unica persona che pensa possa salvare il mondo, Wolverine. I due viaggiano attraverso dimensioni diverse, incontrando personaggi dell'MCU quali Elektra di Jennifer Garner, Gambit di Channing Tatum (ruolo che avrebbe dovuto interpretare nel film Gambit, poi cancellato ora scartato), X-23 di Dafne Keen (vista in Logan - Wolverine del 2017) e Blade di Wesley Snipes.

Per l'attore mantenere il segreto finora è stata dura. "Non ero pronto per Blade, Non vado in giro come Blade tutti i giorni, capite cosa intendo? Con un trench, occhiali da sole e zanne in bocca. Mi sono dovuto allenare per tornare in forma. La mia più grande preoccupazione era essere in condizioni sufficienti per affrontare le scene d'azione. Non mi avevano anticipato cosa avrei dovuto fare, quindi mi sono preparato per qualunque cosa sarebbe successa. Per fortuna, non ho dovuto fare tutto ciò che pensavo perché i film d'azione sono difficili. Dopo circa un mese, ho ottenuto la forma fisica necessaria e poi, con l'aiuto di un po' di imbottitura posizionata nelle zone giuste, è andato tutto bene".

Deadpool & Wolverine è attualmente nei cinema italiani.