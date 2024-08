Deadpool & Wolverine: Wesley Snipes batte due record incredibili

Il Blade di Wesley Snipes ha battuto due Guinness World Record con la sua apparizione in Deadpool & Wolverine. L'attore è tornato a vestire i panni del mezzo-vampiro, il "daywalker" nell'ultimo film Marvel. In questo è diventato la persona con la carriera più lunga come personaggio Marvel in live-action, secondo il Guinness World Records.

Wesley Snipes ha superato, perciò, il protagonista della pellicola, Hugh Jackman. Questo perché il ritorno di Snipes è avvenuto 25 anni e 240 giorni dopo aver interpretato per la prima volta il personaggio in Blade del 1998.

Hugh Jackman, invece, ha interpretato per la prima volta Wolverine in X-Men del 2000 e, dopo l'uscita di Deadpool 3, avrebbe dovuto strappare il record a Sir Patrick Stewart per Charles Xavier/Professor X, ma lo ha perso a favore di Snipes.

Deadpool & Wolverine: Wesley Snipes da record

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

Il cameo a sorpresa di Blade nel film ha anche battuto il record del più lungo intervallo tra le apparizioni di un personaggio nei film Marvel. Secondo le tabelle del Guinness, infatti, l'ultima apparizione di Snipes nel ruolo del personaggio risale a Blade: Trinity (2004), 19 anni e 231 giorni prima dell'uscita del film di Shawn Levy.

Wesley Snipes ha quindi superato i 17 anni di distanza di Alfred Molina tra l'interpretazione di Doc Ock in Spider-Man 2 e la sua apparizione in Spider-Man: No Way Home.

Blade: un progetto già fallimentare in partenza?

Il Blade di Snipes è stato uno dei tanti camei di Deadpool & Wolverine che si unisce ai personaggi protagonisti ed agli altri personaggi Marvel: Elektra (Jennifer Garner), Gambit (Channing Tatum) e X-23 (Dafne Keen) per combattere Cassandra Nova (Emma Corrin) e i suoi mutanti.

Anche Chris Evans ha ripreso un suo precedente ruolo - e no, non era Capitan America. L'attore è tornato brevemente a vestire i panni dell'eroe dei Fantastici Quattro, Johnny Storm, nel film.

Chris Evans in una scena del film I Fantastici Quattro

Negli ultimi anni, la Marvel ha cercato di dare vita a un nuovo franchise di Blade con Mahershala Ali nel ruolo principale, ma il film ha incontrato ostacoli su ostacoli. Snipes ha scherzosamente fatto riferimento al progetto in Deadpool & Wolverine, dicendo che lui è l'unico Blade che la gente vedrà mai sul grande schermo.