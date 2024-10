Deadpool & Wolverine, com'è nata quella scena post-credit con Chris Evans?

Deadpool & Wolverine ha incluso moltissimi camei, ma il più importante è stato probabilmente quello di Chris Evans che ha ripreso il suo ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana nei Fantastici Quattro. L'attore è apparso anche nella scena post-credits del film che, secondo il montatore Dean Zimmerman, è stata un'aggiunta dell'ultimo minuto.

"Ricordo bene quando è successo", ha detto Zimmerman in una recente intervista. "Stavamo girando in quella strada di New York. Chris era venuto sul set, solo per salutarci. Ci eravamo incontrati per la prima volta, eravamo seduti dal barbiere e Ryan [Reynolds] ha detto letteralmente: 'Ehi Chris, ho un'idea per questa scena alla fine. Tu dici una parte del dialogo qui, ma questo è quello che dici veramente, che io ripeterò più avanti. Saresti disposto a farlo?".

Zimmerman ha ricordato che Evans era d'accordo con il suggerimento, nonostante si trattasse di una cosa improvvisata. "Disse: 'Sono pronto a fare tutto quello che vuoi'. E il giorno stesso ha ricevuto le pagine! Chris le ha lette e memorizzate. È stata come una sola ripresa. L'ha fatto un paio di volte e poi basta. C'erano tre telecamere, e questo è tutto", ha spiegato il montatore. Il prodotto finito mostra Deadpool riguardare il filmato della sfuriata su Cassandra Nova di Johnny Storm, che avrebbe poi portato alla sua morte.

Il regista Shawn Levy aveva parlato in precedenza del lavoro svolto con Evans e ha colto l'occasione per elogiarlo: "Ci aspettavamo che Chris avrebbe avuto bisogno di un bel po' di riprese, perché si trattava di una pagina di dialogo super-volgare", ha detto il regista. "Chris è arrivato, ha girato in due riprese, ci ha fatto morire dalle risate, ed è quello che si vede nel film. Penso che si sia divertito e so che il nostro film trae vantaggio dal fatto che Chris interpreta Johnny in modo molto diverso da Capitan America".

Deadpool & Wolverine ha scelto di non mostrare la morte degli X-Men, ecco perché

Deadpool & Wolverine è stato un successo al botteghino per i Marvel Studios e ha recentemente superato Barbie come il 12° film che ha incassato di più nella storia negli Stati Uniti. Altri 679.000 dollari sono stati aggiunti ai suoi guadagni dopo che la Disney ha riproposto il film in 1.500 sale, portando il totale nordamericano a 636,3 milioni di dollari. Si tratta anche del film live-action che ha incassato di più nel 2024.

Solo ieri, Disney ha annunciato che la pellicola debutterà in streaming in esclusiva su Disney+ il 12 novembre prossimo, quasi quattro mesi dopo il suo passaggio (e il relativo successo) nelle sale cinematografiche.