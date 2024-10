Deadpool & Wolverine supera Barbie: è il 12esimo film di maggior incasso di tutti i tempi

Anche se Deadpool & Wolverine è ora disponibile sulle piattaforme digitali e arriverà in DVD e Blu-ray domani, i Marvel Studios hanno riportato il film in 1.500 sale durante il fine settimana, una mossa che ha dato i suoi frutti facendo guadagnare al mega team-up di supereroi il dodicesimo posto nella lista dei film di maggior incasso di tutti i tempi al box office nazionale.

Il primo film R-rated della Marvel ha incassato altri 636,3 milioni di dollari, superando i 636,238 milioni di Barbie. La commedia di Greta Gerwig rimane comunque la regina del box office globale, con 1,445 miliardi di dollari.

Nella classifica dei film del Marvel Cinematic Universe che hanno incassato di più, Deadpool & Wolverine si piazza al settimo posto, avendo recentemente superato il bottino mondiale di Iron Man 3 (1,215 miliardi di dollari).

Per quanto riguarda Joker: Folie à Deux, le cose continuano ad andare male per il sequel di Todd Phillips, che nel terzo weekend di uscita è precipitato al sesto posto, incassando 2,18 milioni di dollari da 2.857 sale. Il musical, che ha suscitato molte polemiche, ha incassato finora 56,4 milioni di dollari a livello nazionale e 192 milioni di dollari a livello globale (gli analisti prevedono 220 milioni di dollari per la fine della sua corsa nelle sale).

Un sequel di Deadpool & Wolverine in arrivo?

Per quanto riguarda Deadpool & Wolverine, I Marvel Studios non hanno annunciato ufficialmente un seguito, ma si dice che un sequel diretto sia in fase di lavorazione. Anche se non dovesse essere realizzato, Ryan Reynolds e Hugh Jackman torneranno quasi sicuramente per Avengers: Secret Wars.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

La MPAA ha assegnato al film una classificazione R per: "Violenza forte e sanguinosa, linguaggio spinto, gore e riferimenti sessuali". "I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi - Deadpool & Wolverine", si legge nella nuova sinossi. "Uno svogliato Wade Wilson si affanna nella vita civile. I suoi giorni come mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo mondo natale si trova di fronte a una minaccia esistenziale, Wade deve indossare di nuovo i panni di un riluttante ancora più riluttante... riluttante? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine a... Cazzo! Le sinossi sono così f*ttutamente stupide".