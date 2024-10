Deadpool & Wolverine: svelata la data d'uscita in streaming su Disney+

Dopo il successo ottenuto sia nelle sale cinematografiche alla fine di luglio che all'arrivo in digitale nei vari store a pagamento, il film arriva sulla piattaforma

Deadpool & Wolverine è stato un successo sensazionale per i Marvel Studios che avevano bisogno di una sonora ripresa dopo i flop del 2023 e non potevano avere ricompensa migliore dei risultati ottenuti dal film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Dopo la sua uscita alla fine dello scorso luglio, il film è stato in gradi di incassare 1.3 miliardi di dollari al box-office internazionale e ha anche conquistato il record del maggiore incasso di sempre per un film con Rating R, spodestando dalla prima posizione di questa classifica Joker di Todd Phillips.

Nella classifica dei film del Marvel Cinematic Universe che hanno incassato di più, Deadpool & Wolverine si piazza al settimo posto, avendo recentemente superato il bottino mondiale di Iron Man 3 (1,215 miliardi di dollari).

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La pellicola ha anche battuto tutti i record di vendita negli store digitali in cui è approdato qualche settimana fa. Adesso, dopo un'attesa durata quasi quattro mesi, Deadpool & Wolverine sarà disponibile su Disney+ il 12 novembre 2024. Ricordiamo che, anche in Italia, Disney aumenterà i prezzi della piattaforma per quasi tutti i suoi pacchetti di offerta.

Deadpool & Wolverine ha scelto di non mostrare la morte degli X-Men, ecco perché

In che ordine guardare la saga?

La linea temporale dei film degli X-Men può creare molta confusione, ma Deadpool & Wolverine ignora in gran parte gli eventi dell'XCU e del MCU. Se volete guardare i film che includono solamente il personaggio di Reynolds in ordine di uscita, l'ordine è il seguente: X-Men - Le origini: Wolverine (2009), Deadpool (2016), Deadpool 2 (2018) e Deadpool & Wolverine (2024).

Se si vuole seguire una sorta di ordine temporale, tenendo conto delle varie timeline dei personaggi presenti nell'ultimo film di Shawn Levy, l'ordine è: Deadpool, Logan, Deadpool 2 e infine Deadpool & Wolverine, che si svolge dopo gli eventi dell'ultimo film di Hugh Jackman nei panni del personaggio.