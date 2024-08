Deadpool & Wolverine ha scelto di non mostrare la morte degli X-Men, ecco perché

In Deadpool & Wolverine non vedrete le scene della morte degli X-Men, ma il senso di colpa di Logan sarà al centro della storia.

I trailer di Deadpool & Wolverine avevano lasciato intendere che gli X-Men, nella realtà di Logan, sono morti. Ma scene di morte in stile Old Logan nel film non ne vediamo nonostante l'ipotesi sia stata presa in considerazione da Ryan Reynolds e dal regista Shawn Levy, per poi essere scartata.

"Sì, ne abbiamo parlato, ma poi abbiamo finito per suggerirlo con i suoni, senza mostrare niente" ha spiegato Shawn Levy a Collider. "Alla fine, sembrava che i dettagli della morte di quei personaggi non fossero importanti per questa storia, ma lo è il modo in cui perseguitano Logan. E quindi abbiamo scelto di concentrarci su di lui."

La star Ryan Reynolds, che ha anche contribuito alla scrittura del film, ha aggiunto: "Quello che non vedi è più inquietante di quello che vedi. Pensavo che vedere quelle scene ne avrebbero sminuito l'importanza. Nel film usiamo il costume di Wolverine come un cilicio, come una sorta di penitenza per espiare il suo senso di colpa"

Reynolds ha anche rivelato che la perdita del controllo di Logan e l'omicidio delle persone da lui menzionate era un'idea radicata nei fumetti: "Il rimorso che Logan prova per aver commesso l'errore che ha portato alla morte degli X-Men nel suo universo suscita in lui una rabbia incontrollabile. Logan può uccidere, e non ha ucciso solo cattivi... è dannatamente potente, la sua reazione non è necessariamente qualcosa che vuoi vedere".

Deadpool e Wolverine insieme

Il costume giallo di Wolverine è la "penitenza" per i suoi peccati

La scelta del costume di Wolverine deve riflettere il profondo senso di lutto e di colpa che il mutante prova per aver commesso l'errore che ha portato alla morte del suo team. Secondo Ryan Reynolds, convincere Jackman a indossare la tuta gialla è stato un momento cruciale, che ha segnato l'inizio della loro esplorazione del complesso arco narrativo del personaggio di Wolverine, come rivela il nostro approfondimento sui personaggi di Deadpool & Wolverine.

A controbilanciare la rabbia feroce di Logan, nel film, ci sarà la follia del Mercenario Chiacchierone di Reynolds, costretto a tornare in azione dopo essersi "ritirato" per salvare il mondo da una terribile minaccia. Deadpool & Wolverine, campione d'incassi che continua a infrangere record dopo record, è attualmente nei cinema.