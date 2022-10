Deadpool, T.J. Miller: "Ho fatto pace con Ryan Reynolds, adesso ci siamo chiariti"

Dopo aver sparato a zero sulla sua co-star di Deadpool Ryan Reynolds, adducendo un comportamento non propriamente piacevole sul set, T.J. Miller ha dichiarato di aver risolto la questione in maniera positiva.

Avevano fatto discutere le recenti dichiarazioni di T.J. Miller in merito al comportamento di Ryan Reynolds sul set di Deadpool. L'attore aveva criticato il suo atteggiamento, ritenuto troppo nel personaggio, e aveva addirittura gettato ombre sul suo matrimonio con Blake Lively. A quanto pare, però, le cose si sono risolte per il meglio visto che i due attori si sarebbero chiariti e riappacificati.

Deadpool: Ryan Reynolds indossa il costume del protagonista del film

"Ryan mi ha mandato una mail dopo aver ascoltato i miei commenti su di lui. Io gli ho risposto, ci siamo scritti a vicenda e abbiamo chiarito. Si è trattato di un malinteso" ha dichiarato T.J. Miller ai microfoni del radio show Jim Norton & Sam Roberts.

L'attore ha poi aggiunto: "Mi è piaciuto il fatto che abbia subito voluto cercare di chiarire. Inoltre non penso di aver detto qualcosa di così negativo nei suoi confronti e mi dispiace che le mie dichiarazioni siano state fraintese e prese in un contesto sbagliato. Adesso è tutto ok con lui".

T.J. Miller aveva dichiarato in una recente intervista che non sarebbe voluto tornare a lavorare col collega Ryan Reynolds per via del comportamento tenuto da quest'ultimo sul set di Deadpool. Per fortuna si sarebbe trattato solo di un brutto malinteso, ma la crisi ora è passata.

Dopo due pellicole di enorme successo vietate ai minori di 17 anni, Deadpool entrerà finalmente a far parte del Marvel Cinematic Universe con Deadpool 3, in arrivo l'8 novembre 2024. Nel film ci sarà anche il clamoroso ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine.