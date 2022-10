Deadpool, T.J. Miller: "Non lavorerò più con Ryan Reynolds, lui mi odia"

T.J. Miller ha rivelato che tra lui e la star di Deadpool, il sempre più popolare Ryan Reynolds, non corre buon sangue. Miller ha criticato i comportamenti del collega sul set gettando ombre perfino sul suo matrimonio con Blake Lively.

Deadpool: Ryan Reynolds in un'ironica foto del film

In un'intervista durante l'Adam Carolla Show, l'attore 41enne ha spiegato: "Adoro Ryan Reynolds come comico, ma dopo che è diventato super famoso per via di Deadpool, le cose sono cambiate."

T.J. Miller, che in Deadpool interpreta Weasel, ha rivelato di aver avuto un alterco con Reynolds sul set e la situazione sarebbe andata un po' troppo oltre: "Abbiamo avuto un momento davvero strano, un momento davvero strano in Deadpool, in cui lui ha detto 'Facciamo un'altra ripresa'. E poi si comportava come il suo personaggio, con me era terribilmente cattivo. Come se... io fossi Weasel. Mi diceva, 'Sai cosa c'è di bello in te, Weasel? Non sei la star... ma sei abbastanza esposto da diventare divertente, e poi possiamo dimenticarcelo e tornare al vero film.'".

Deadpool 3: Ryan Reynolds condivide la scena post credit del sequel con Wolverine ed esprime il suo entusiasmo

Miller ha proseguito specificando che quel momento sul set è stato davvero imbarazzante non solo per lui, ma anche per la crew: "Tutti si sono chiesti 'MA perché Ryan sta facendo questo?'. Oggi non lavorerei di nuovo con lui. Ci potrei ripensare solo se fosse lui a chiedermelo di persona",.

L'attore di Silicon Valley ha continuato a condividere le sue opinioni su Ryan Reynolds affrontando anche alcuni aspetti del suo privato e del suo matrimonio: "Ryan è un tipo simpatico, ma è anche molto insicuro. Credo che curi molto attentamente la sua immagine pubblica e anche l'immagine del suo matrimonio con Blake Lively. Non ce l'ho con lui. Penso solo di non piacergli e ho pensato che fosse strano il modo in cui me l'abbia fatto capire. Penso che sia strano che mi odi.".