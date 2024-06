Deadpool & Wolverine: un poster alimenta le ipotesi sulla presenza di Taylor Swift

I nuovi poster del film Deadpool & Wolverine avevano alimentato le ipotesi riguardanti un'apparizione di Taylor Swift nel film, ma i fan sono rimasti delusi da una notizia condivisa da Entertainment Weekly.

Una delle locandine inedite mostrava infatti dei braccialetti dell'amicizia, che vengono scambiati dai fan durante i concerti della star della musica, al polso dei due protagonisti.

Un poster di Deadpool & Wolverine dedicato agli Swifties?

Nonostante il presunto indizio contenuto nel poster IMAX, Taylor Swift non interpreterà Dazzler nel terzo film con star Ryan Reynolds.

Le fonti del sito americano, infatti, sostengono che la cantante non faccia parte del cast di Deadpool & Wolverine, anche se i protagonisti e il regista Shawn Levy avevano alimentato le voci non smentendo ufficialmente le tante ipotesi diffuse online.

Il poster con i braccialetti dell'amicizia

Ryan Reynolds e Hugh Jackman, protagonisti del film, erano stati avvistati insieme a Levy e a Taylor a una partita dei Kansas City Chiefs, squadra di football in cui gioca il fidanzato dell'artista, Travis Kelce.

Le foto avevano quindi fatto sperare in un possibile debutto nel MCU, considerando inoltre l'amicizia che lega la cantautrice all'attore canadese e a sua moglie Blake Lively.

L'interprete di Wade Wilson aveva commentato le indiscrezioni sostenendo: "Con film come questi, ci sono così tante ipotesi su così tante persone che potrebbero essere nel film. Ho visto qualcuno convinto che Elvis fosse nel film. Tutto può accadere ed è quello che amo di questo universo. Le sorprese sono l'essenza di Deadpool".

Deadpool & Wolverine, il nostro commento al trailer: è arrivato il nuovo messia dei Marvel Studios?

I nuovi poster

I fan possono quindi consolarsi con i nuovi poster del film che ritraggono anche Dogpool, presenza ormai assicurata accanto ai due protagonisti interpretati da Reynolds e Jackman.

Sul grande schermo si assisrerà anche al ritorno di personaggi come Vanessa (Morena Baccarin), Blind Al (Leslie Uggams), Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand), Yukio (Shioli Kutsuna), Colossus (Stefan Kapičić), Peter/Sugar Bear (Rob Delaney), Dopinder (Karan Soni), e Shatterstar (Lewis Tan).

Uno dei poster inediti

I protagonisti del film Deadpool & Wolverine

Una nuova locandina del film

Un poster del film Marvel