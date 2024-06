Deadpool & Wolverine: nuove foto svelano i dettagli del costume indossato da Hugh Jackman

A luglio arriverà nei cinema Deadpool & Wolverine e la maschera di Logan, per la gioia dei fan, sembra sia particolarmente rispettosa nei confronti dei fumetti.

Online sono apparse delle foto di alcune riproduzioni dei personaggi del film realizzate per la promozione sul mercato giapponese, svelando così nuovi dettagli dei costumi.

La maschera mostrata nella statua di Deadpool & Wolverine

A Roppongi Hills, in Giappone, è apparsa negli ultimi giorni una statua a grandezza naturale di Logan e di Wade Wilson.

Il personaggio interpretato da Hugh Jackman nel film diretto da Shawn Levy indosserà il suo costume giallo e blu e una maschera, ricreando così in Deadpool & Wolverine l'iconico look del personaggio tra le pagine dei fumetti Marvel.

Per ora il trailer non ha regalato scene in cui si pul vedere il look completo del personaggio, ma nei recenti materiali promozionali sembra invece essere stata confermata la presenza di Lady Deadpool.

I responsabili della Marvel, come accaduto in precedenza, stanno cercando di mantenere il più a lungo possibile il segreto su alcuni elementi inseriti nel film, regalando così molte sorprese ai fan della saga con star Ryan Reynolds.

Deadpool 3, i Marvel Studios aprono al Rated-R: cosa aspettarsi di diverso dal film con Ryan Reynolds

Nel cast dell'atteso terzo capitolo delle avventure dello sfrontato mercenario, oltre a Reynolds e Jackman, ci saranno Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

I due protagonisti, nel film diretto da Shawn Levy che è già indicato come possibile regista di Avengers 5, sembra uniranno le forze per sconfiggere una serie di cattivi che affliggono l'universo Marvel, e si introdurranno anche nel franchise del MCU, dando il loro tocco di classe, in stile 20th Century Fox, ad alcuni dei nostri momenti preferiti delle Fasi 1-4.