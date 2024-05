Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman spiega perché è tornato alla Marvel

Perché Hugh Jackman è tornato a vestire i panni di Wolverine nel prossimo film Deadpool & Wolverine? Secondo le parole di Jackman: una sensazione "profonda nel mio stomaco" gli ha detto che doveva sistemare le cose con la Marvel e con i fan.

Hugh Jackman è stato intervistato insieme alla sua co-star Ryan Reynolds e al regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy da Jacqueline Coley di Rotten Tomatoes. Durante la chiacchierata Hugh Jackman ha spiegato perché ha deciso di vestire di nuovo i panni di Wolverine. Dopo che Jackman ha ribadito per anni al mondo intero di avere chiuso con il personaggio a seguito di Logan (2017), l'annuncio che Deadpool & Wolverine sarebbe stato realizzato ha contemporaneamente entusiasmato e scioccato i fan.

Le parole dell'attore

"Ero per strada - stavo guidando - e letteralmente come un fulmine è arrivata questa consapevolezza, nel profondo del mio animo, che volevo fare questo film con Ryan... che Deadpool e Wolverine si unissero. E giuro, quando ho detto che avevo finito, pensavo davvero di aver finito. Ma, in fondo, dentro di me, da quando ho visto il primo film di Deadpool , ho pensato: 'Quei due personaggi devono fare qualcosa insieme...'. Lo sapevo: Sapevo che i fan lo volevano. Da quando ho indossato gli artigli i fan hanno sempre parlato di questi due personaggi, quindi il desiderio c'è sempre stato, ma io lo sapevo e basta".

Jackman ha ragione: i fan della Marvel desiderano vedere Wolverine e Deadpool in coppia sullo schermo fin dai primi film degli X-Men degli anni 2000. Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno fatto credere ai fan di avere un team-up in X-Men - Le origini: Wolverine nel 2009, quando Reynolds ha interpretato per la prima volta Wade Wilson. Invece, X-Men Origins ha visto Reynolds apparire in un ruolo minore. I fan sono rimasti sconcertati nel vedere il loro personaggio preferito, Deadpool, rappresentato in quel modo sullo schermo e da allora attendono un vero e proprio team-up tra Wolverine e Deadpool.

Ovviamente, Hugh Jackman non ha mai dimenticato il debito nei confronti dei fan della Marvel, che si è sentito in dovere di saldarlo con Deadpool & Wolverine. E a detta sua, Jackman è entusiasta di poterlo fare: "Non vedevo l'ora, appena arrivato ho chiamato Ryan e gli ho detto: 'Facciamolo'. Non avevo chiamato il mio agente, nessuno! Ho dovuto chiamare il mio agente dopo e dirgli 'Oh, a proposito, mi sono appena impegnato in un film'", ha detto l'attore ridendo.

Shawn Levy dirige Deadpool & Wolverine, interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Il film è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy. Da pochi giorni è uscita la nuova sinossi ufficiale del film che rivela spoiler pazzeschi.