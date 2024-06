Deadpool & Wolverine: ecco perché Logan indossa finalmente il suo classico costume dei fumetti

Siamo ormai giunti al conto alla rovescia di sei settimane per l'uscita di Deadpool & Wolverine e, mentre scriviamo, i Marvel Studios non hanno ancora condiviso una foto ufficiale di Hugh Jackman che indossa l'iconico costume del mutante artigliato.

Abbiamo visto molte immagini dell'attore con la sua tuta e la maschera è stata fortemente rappresentata nelle immagini promozionali e nel merchandising, come le prossime action figure di Hot Toys e i Funko Pops. Per qualche motivo, però, non è ancora stata mostrata in uno spot televisivo o in una foto ufficiale.

Nonostante i fan temano che l'attore indosserà il costume solo per una o due scene, è stato recentemente riferito che lo farà per almeno 10 minuti di schermo. È meglio di niente, ma perché Wolverine indosserà finalmente la sua tuta colorata nel threequel?

Deadpool e Wolverine, svelata la durata: è il film più lungo del franchise

Il perché del costume classimo

Secondo lo scooper MyTimeToShineH, Ciclope e gli X-Men hanno ripetutamente chiesto a Wolverine di indossare l'uniforme (per adattarsi meglio alla squadra), ma lui si è sempre rifiutato.

Tuttavia, quando questa variante di Logan ha in qualche modo deluso gli X-Men - presumibilmente causando la loro morte - decide che è sua responsabilità indossarla dopo essere stato richiamato in azione da Deadpool.

Il fatto che Wolverine che indossi il costume per rendere omaggio ai suoi compagni di squadra caduti sarebbe ancora più interessante del fatto che si tratti semplicemente di una tuta realizzata per lui dalla TVA (che è la teoria prevalente fino ad ora).

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

"Abbiamo quasi ricreato accuratamente il costume dei fumetti per Wolverine", ha ricordato di recente Jackman. "Ma dal momento in cui l'ho indossato, mi sono detto: 'Come abbiamo fatto a non farlo?' Sembrava così giusto. Ho pensato: 'È lui'. Ci sono diversi lati di Wolverine che non abbiamo mai visto prima nei film. È stato emozionante per me... È fantastico per Deadpool avere qualcuno che gli dia un pugno in faccia", ha concluso l'attore.

Shawn Levy dirige Deadpool & Wolverine, interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Il film è scritto da Ryan Reynolds & Rhett Reese & Paul Wernick & Zeb Wells & Shawn Levy.