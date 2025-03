Deadpool: l'apparizione a sorpresa agli Oscar nonostante la mancata nomination a Deadpool & Wolverine

Il Mercenario Chiacchierone ha fatto un'apparizione a sorpresa durante la cerimonia nonostante le zero nomination

Gli Oscar 2025 si sono svolti domenica sera e, come di consueto, i risultati hanno diviso le opinioni. Anora è stato il vincitore a sorpresa come miglior film, mentre Wicked e Conclave non sono riusciti a mantenere lo slancio dopo le vittorie alle recenti cerimonie di premiazione.

Conan O'Brien ha condotto l'edizione e la sua performance di "I Won't Waste Time" è stata accompagnata dalle apparizioni a sorpresa dei vermi delle sabbie di Dune: Parte Due e di Dancepool da Deadpool & Wolverine.

Non sappiamo chi ci fosse dentro la tuta, ma il Mercenario Chiacchierone - che O'Brien ci ha ricordato non essere tra i nominati - ha eseguito alcuni passi di danza ispirati ai Backstreet Boys prima di uscire di scena.

L'attore aveva inizialmente intrapreso una robusta campagna Oscar per Deadpool & Wolverine, che però ha perso rapidamente slancio. Il film, che è stato un successo al botteghino, non è stato accolto bene ma non benissimo dalla critica, con il 78% su Rotten Tomatoes.

Si ricorderà che si era parlato di Reynolds e Hugh Jackman come conduttori degli Oscar quest'anno. Tuttavia, non se ne fece nulla e la battaglia legale molto pubblica di Reynolds e della moglie Blake Lively con Justin Baldoni avrebbe probabilmente oscurato la cerimonia se avessero accettato l'incarico.

Nella sua recente incursione al Saturday Night Live, Reynolds ha simpaticamente preso le distanze dall'aspra battaglia legale che vede contrapposti la moglie e il suo co-protagonista e regista di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta prendendo la parola durante un'intervento di Tina Fey e Amy Poehler nell'iconico Studio 8H.