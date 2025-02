Ryan Reynolds "prende le distanze" da Blake Lively allo show sui 50 anni del Saturday Night Live

Ryan Reynolds e Blake Lively hanno deciso di riderci su. Ecco il senso dello sketch che ha visto protagonista l'interprete di Deadpool nel corso della serata di celebrazione dei 50 anni del Saturday Night Live.

E così Reynolds ha simpaticamente preso le distanze dall'aspra battaglia legale che vede contrapposti la moglie Blake Lively e il suo co-protagonista e regista di It Ends With Us Justin Baldoni Reynolds prendendo la parola durante un'intervento delle attrici comiche Tina Fey e Amy Poehler nell'iconico Studio 8H.

"Come va?" ha chiesto Tina Fey a un sorridente Reynolds, che si è immediatamente adombrato. "Fantastico. Perché, cosa hai sentito?" ha ribattuto l'attore, mentre lo moglie, seduta vicino a lui lo fissava preoccupata.

Sia Fey che Amy Poehler hanno cercato di deviare l'argomento per toccare il tema "caldo" del momento ed esclamando "Niente, no".

"Okay", ha proseguito l'attore, rilassandosi apparentemente. Poi ha proseguito chiedendo: "I materiali con cui hanno realizzato le teste di cono sono commestibili?" Tina Fey ha risposto: -"Commestibili? No, e basandosi sul fatto che sono stati realizzati nel 1975, suppongo che siano altamente tossici"_.

"Okay, quindi se qualcuno ipoteticamente prendesse un paio di stuzzichini nel backstage e si emozionasse, dovrebbe andare in ospedale? O dovrebbe..." ha proseguito Reynolds, con Poehler che lo ha interrotto concludendo seccamente, "Sì, dovrebbero andare subito in ospedale. Buona fortuna."

La causa prosegue

Dopo i reciproci scambi di accuse di comportamento inappropriato e scarsa professionalità sul set di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, Blake Lively e Justin Baldoni si sono denunciati a vicenda e presto si troveranno davanti a un giudice.

Anche Ryan Reynolds è stato coinvolto nella vicenda visto che il personaggio di Nicepool, una delle numerose incarnazioni di Deadpool in Deadpool & Wolverine, sarebbe nato per sfottere Baldoni.

Per questa ragione c'è chi ha criticato l'apparizione della coppia d'oro di Hollywood sul red carpet del SNL50, ma i due attori si sono disinteressati delle critiche godendosi, almeno apparentemente, la serata.