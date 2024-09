Hugh Jackman e Ryan Reynolds in lizza per condurre la 96esima edizione degli Oscar

Secondo quanto riportato da un insider, Hugh Jackman e Ryan Reynolds sono la prima scelta dell'Academy per condurre la 96esima edizione degli Oscar. Gli organizzatori sono pronti a "sbancare" il botteghino e a pagare ai due attori un'ingente somma di denaro per condurre l'evento, in programma domenica 2 marzo 2025.

"Hugh e Ryan - come squadra - sono in cima alla lista dei desideri per la conduzione degli Oscar, ora che hanno sancito il loro status delle due grandi star del cinema dell'anno", ha confermato l'insider.

Il duo ha recentemente concluso il press tour per il film campione d'incassi Deadpool & Wolverine, dominando i tappeti rossi e creando una frenesia mediatica ovunque andassero.

Il loro film si appresta a entrare nella top 20 dei film di maggior incasso di tutti i tempi, portando le due star già di serie A a un altro livello.

Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds ha cancellato una sola battuta su richiesta di Disney: "Avevano ragione"

Un compenso molto alto

Sebbene Hugh, 55 anni, e Ryan, 47 anni, non abbiano ancora confermato se condurranno o meno gli Oscar, se dovessero accettare, l'Academy dovrà sborsare un bel po' di soldi per i conduttori.

Deadpool & Wolverine: una nuova foto del film

"Non hanno ancora detto di no, ma a differenza di Jimmy Kimmel, che ha preso personalmente solo un compenso nominale per la conduzione dello show, Hugh e Ryan sono grandi star del cinema e dovranno essere strapagati per il prestigio che conferiscono allo show", spiega la fonte.

Più che un grosso stipendio per Ryan è un'opportunità per continuare il blitz mediatico della sua società, la Maximum Effort Productions. "Ciò che stuzzica il team Ryan è trasformare gli Oscar in una bonanza pubblicitaria multimediale, proprio come ha fatto con il franchise di Deadpool". La star di Deadpool ha utilizzato il tour promozionale di Deadpool & Wolverine per far valere il suo talento pubblicitario, dato che la sua società ha preso le redini della campagna pubblicitaria del film.

Senza dubbio, entrambi utilizzerebbero intelligentemente lo spazio per promuovere i loro film non Marvel in uscita nel 2025: Animal Friends per Ryan e The Death of Robin Hood per Hugh.

Deadpool & Wolverine: il poster per l'uscita in 4DX

Dato che gli spettatori non ne hanno mai abbastanza di questa coppia, l'insider dell'Academy assicura che entrambi gli attori daranno il meglio di sé alla cerimonia. "Come Hugh, Ryan ha grandi doti di cantante e ballerino e non ha paura di rendersi ridicolo pur di strappare una risata".

"Naturalmente, Hugh ha fatto esperienza durante la sua conduzione di cinque anni fa, ma insieme a Ryan l'atmosfera è completamente diversa: più grande, più stravagante e più eccentrica di quella della prima volta".

Come riporta la fonte, un'altra potenziale conduttrice che non costringerà l'Academy a frugare troppo nelle proprie tasche è la comica Nikki Glaser, che si è buttata nella mischia dicendo a Deadline: "Penso di poterlo fare", in un'intervista pubblicata il 10 ottobre.