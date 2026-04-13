Deadpool 4, perché il sequel non è una buona notizia per i fan degli X-Men

Nelle ultime ore hanno cominciato a circolare alcune nuove voci sul prossimo film di Deadpool e non si tratta di buone notizie per i fan del Marvel Cinematic Universe che attendono con ansia il primo film sugli X-Men.

Al momento, ci sono solo voci su ciò che accadrà nell'MCU dopo che Avengers: Secret Wars avrà dato il via a un reboot dell'universo. Si vocifera che il primo film dopo quell'evento che cambierà il mondo sarà Black Panther 3, e che coinvolgerà alieni e includerà la Terra Selvaggia. Si dice anche che l'MCU passerà direttamente agli X-Men, con la presunta Jean Grey interpretata da Sadie Sink. Tuttavia, Deadpool 4 potrebbe modificare leggermente questi piani.

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Deadpool 4 ritarderà l'arrivo degli X-Men nel MCU?

Secondo l'insider Jeff Sneider, il prossimo film di Deadpool potrebbe essere il primo film dell'MCU ad uscire dopo Avengers: Secret Wars. Anche se questo sarebbe fantastico per diversi motivi, è anche una brutta notizia per i fan che attendono con ansia l'inizio dell'era degli X-Men nell'MCU.

Questa sarebbe una notizia terribile per i fan degli X-Men perché se Deadpool 4 dovesse arrivare per primo, e Black Panther 3 è attualmente in produzione, ciò significherebbe un ritardo ancora maggiore per il reboot degli X-Men. La Marvel sta lavorando in modo più ponderato ai propri film, ed è altamente improbabile che realizzino Deadpool 4, Black Panther 3 e X-Men contemporaneamente.

Tuttavia, si tratta solo di voci e nulla è definitivo finché la stessa Marvel non rilascerà un annuncio ufficiale. Inoltre, Deadpool 4 potrebbe essere un film perfetto per aprire la prossima fase perché potrebbe parlare direttamente agli spettatori di come le cose siano cambiate in modo umoristico, mettendo tutti al corrente dei cambiamenti.

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Quali sono i prossimi film Marvel in calendario

Con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars in uscita a dicembre 2026 e 2027 (in mezzo c'è anche Spider-Man: Brand New Day), ciò significa che la prossima fase non inizierà prima del 2028, e probabilmente ci saranno al massimo due o tre film quell'anno.

Black Panther 3 sembra destinato a essere un film di grande impatto e Deadpool 4 quasi sicuramente farà le cose in grande. Un film degli X-Men nello stesso anno sembra un po' troppo, quindi, se queste voci fossero vere, il primo film sui mutanti potrebbe arrivare solo fra tre anni.