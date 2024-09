Deadpool & Wolverine, Chris Hemsworth assicura che i fan scopriranno perché Thor piange

Uno dei misteri rimasti in sospeso dopo la visione di Deadpool & Wolverine è il motivo per cui Thor sta piangendo. Chris Hemsworth ha ora affrontato la questione durante la promozione del film animato Transformers One.

La reporter di Black Girl Nerds ha provato a ottenere una risposta, ma a quanto pare i fan dovranno attendere ancora un po'.

Il mistero in sospeso dopo Deadpool & Wolverine

Nel film il protagonista interpretato da Ryan Reynolds chiede di entrare a far parte degli Avengers e in un monitor di TVA, vedendo quindi qualcosa ambientato nel futuro, si vede Thor mentre piange e tiene tra le braccia Deadpool.

I fan hanno ipotizzato che si scoprirà la risposta al mistero, legato al motivo di quella scena inserita in Deadpool & Wolverine, in occasione di Avengers: Secret Wars quando il team di supereroi dovranno affrontare il villain Doctor Doom, ruolo affidato a Robert Downey Jr. Nella breve sequenza mostrata nel terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson, Deadpool sembra ferito gravemente ed è insanguinato, apparentemente in fin di vita.

Perché Thor piange?

La scena ricorda quanto accaduto in Thor: The Dark World, con Loki al posto di Deadpool, e Wade chiede proprio "Perché Thor sta piangendo?'. Mr. Paradox impedisce di scoprire la risposta a quella domanda interrompendo la visione sullo schermo.

Shawn Levy, in precedenza, aveva spiegato che Kevin Feige non aveva richiesto l'inserimento di qualche elemento legato ad altri tasselli del MCU e lui stesso non ha idea del motivo per cui Thor sta piangendo.

Chris Hemsworth ha ora risposto al quesito spiegando: "Mi sto chiedendo la stessa cosa. Dovrete mantenere la vostra attenzione sul Marvel Universe perché ci sarà una risposta, verrà data un giorno".

I fan devono quindi attendere nella speranza che gli sceneggiatori dei prossimi film della Marvel si ricordino di inserire un momento che permetta di dare un senso a quel momento, all'insegna del cameratismo e della collaborazione reciproca.