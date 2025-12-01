Deadpool 4, il regista Shawn Levy già al lavoro sul potenziale sequel con Ryan Reynolds

Il regista di Deadpool & Wolverine è consapevole che se un quarto capitolo del franchise verrà realizzato dovrà essere fatto nel miglior modo possibile e ha già iniziato a buttar giù qualche idea

Dopo il grande successo al box-office di Deapool & Wolverine e quasi scontato che i Marvel Studios realizzeranno presto un quarto film della saga con Ryan Reynolds e il regista Shawn Levy sembra sia già al lavoro sul suo sviluppo.

Durante una recente intervista, al regista è stato chiesto di un possibile seguito del franchise su Deadpool e sembra che un quarto capitolo dedicato al Mercenario Chiacchierone sia effettivamente nei suoi pensieri (e in quelli della Marvel).

"Sono un fan di molti terzi capitoli delle trilogie cinematografiche", ha spiegato. "Adoro Ritorno al futuro 3. Adoro Il ritorno del re. Endgame è stata un'esperienza davvero superiore per il pubblico", ha aggiunto Levy, perché "ci sono voluti 10 anni e tanti film per guadagnarsi quell'affetto".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds in un'immagine tratta dal film

Deadpool 4 dovrà essere realizzato con molta cura

"Quando racconti una storia che ha il vantaggio di un legame storico tra il pubblico e i personaggi, è come se fossi già in seconda base". Levy ha continuato: "Quando guardo Deadpool & Wolverine, vedo una lettera d'amore a quell'eredità [della 20th Century Fox]. Siamo anche riusciti ad attingere ad anni di narrazione tradizionale".

Il regista, che prossimamente lancerà Star Wars: Starfighter (in uscita nel 2027 al cinema), ha poi confermato che sta riflettendo molto su come realizzare un altro film di Deadpool, senza tuttavia appoggiarsi al fattore nostalgia.

"I sequel sono difficili. Sono incredibilmente difficili", ha spiegato Levy. "Ho realizzato tre film di Una notte al museo. Ogni volta è stata dura. Quindi, sì, avendo visto come vengono realizzati i sequel, trovo l'argomento un po' stressante perché vuoi fare le cose per bene".

Deadpool & Wolverine

Deadpool tornerà in Avengers: Doomsday?

Tutto è cominciato da un semplice scatto pubblicato da Ryan Reynolds su Instagram: un logo degli Avengers stilizzato, dai toni rossi e neri. In pochi minuti la rete ha visto in quell'immagine una conferma implicita della presenza di Deadpool in Avengers: Doomsday, atteso per il 18 dicembre 2026.

Durante un'intervista a Collider, l'attore ha poi rivelato che non si trattava di un indizio segreto, ma di un cimelio rimasto fuori dal montaggio finale di Deadpool & Wolverine. Una spiegazione che suona lineare, ma che lascia volutamente spazio all'ambiguità: Reynolds non ha negato né confermato il possibile coinvolgimento del suo personaggio in Doomsday.