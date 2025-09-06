Ryan Reynolds alimenta i rumors sul logo degli Avengers apparso in Deadpool: "È tutto un caso"

Ryan Reynolds ha chiarito il mistero dietro al logo degli Avengers che aveva incendiato i social... ma senza spegnere del tutto le speculazioni.

Il mondo Marvel vive spesso di suggestioni, piccoli indizi che diventano montagne di teorie: Ryan Reynolds lo sa bene e, con il suo stile ironico e disarmante, ha cercato di ridimensionare l'attenzione sul suo post virale inerente al logo degli Avengers presenti nel suo ultimo film di Deadpool. Tuttavia, più che placare le attese, sembra averle alimentate.

Ryan Reynolds spegne (o alimenta?) i rumors su Avengers: Doomsday

Tutto è cominciato da un semplice scatto pubblicato da Ryan Reynolds su Instagram: un logo degli Avengers stilizzato, dai toni rossi e neri. In pochi minuti la rete ha visto in quell'immagine una conferma implicita della presenza di Deadpool in Avengers: Doomsday, atteso per il 18 dicembre 2026. Durante un'intervista a Collider, l'attore ha però rivelato che non si trattava di un indizio segreto, ma di un cimelio rimasto fuori dal montaggio finale di Deadpool & Wolverine.

"La cosa che ho postato sui social era in realtà una variante della bandiera che usiamo in Deadpool & Wolverine," ha raccontato Reynolds. "Era la mia preferita. Per qualche motivo, quando riguardi un film con così tante alternative ti chiedi: perché non ho scelto quella? C'erano altre cinque battute perfette. È così che funziona, e quella era solo una bandiera. L'ho trovata solo per caso e ho pensato: oh sì, adoravo quella bandiera. L'atmosfera rosso-nera. Dovevo metterla. Poi, ovviamente, si fanno sempre chiacchiere. Stiamo ancora capendo cosa accadrà dopo in quell'universo e bla bla bla."

Una spiegazione che suona lineare, ma che lascia volutamente spazio all'ambiguità: Reynolds non ha negato né confermato il possibile coinvolgimento del suo personaggio in Doomsday.

Il futuro dell'universo Marvel

Mentre i fan discutono su ogni parola dell'attore, la macchina dei Marvel Studios continua a correre. Avengers: Doomsday sarà diretto dai fratelli Russo, già artefici di Endgame, con una sceneggiatura di Stephen McFeely. L'attesa è enorme, non solo per l'eventuale arrivo di Deadpool, ma anche per il ritorno di figure storiche come Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth. Chris Evans, invece, dovrebbe comparire in una veste del tutto inedita.

Ryan Reynolds nei panni di Deadpool

Il cast è da capogiro: da Pedro Pascal a Vanessa Kirby, passando per Joseph Quinn, Paul Rudd, Florence Pugh, Anthony Mackie e Letitia Wright. E non mancheranno incursioni mutanti, con Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn e persino Channing Tatum come Gambit. Un mosaico di star e personaggi che fa presagire un film colossale, destinato a segnare un nuovo capitolo nell'epopea Marvel.

Se l'immagine pubblicata da Reynolds fosse solo una trovata nostalgica o una furbizia da social, resta il fatto che l'hype attorno a Avengers: Doomsday è già alle stelle. E forse, in un universo narrativo che vive di misteri e sorprese, l'attesa è parte integrante dello spettacolo.