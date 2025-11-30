Deadpool & Wolverine è stato davvero un successo? Un report di Forbes svela un budget stellare

Il successo di Deadpool & Wolverine potrebbe essere ridimensionato dopo nuove indiscrezioni riguardanti il budget necessario a realizzare il primo film dedicato alla storia di Wade Wilson prodotto dalla Marvel e Disney.

I guadagni ottenuti dal progetto, inizialmente considerati molto elevati, potrebbero essere infatti inferiori rispetto a quanto previsto.

Un successo da mettere in discussione?

Deadpool & Wolverine ha incassato in tutto il mondo 1,338 miliardi di dollari, rappresentando il miglior risultato ottenuto ai box office da un film vietato ai minori.

Forbes ha ora condiviso un report in cui svela che il budget del progetto con star Ryan Reynolds e Hugh Jackman sarebbe persino il doppio rispetto a quanto inizialmente riportato.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e un iracondo Hugh Jackman

La cifra spesa per il film da Marvel e Disney sembrava essere compresa tra i 200 e i 250 milioni di dollari.

Forbes ora sostiene che i documenti presentati dai produttori per ottenere il sostegno economico da parte del Regno Unito, pari al 25.5% del budget nel caso in cui almeno il 10% sia stato speso all'interno dei confini britannici, riporterebbero un costo totale di 418,1 milioni di sterline, ovvero circa 533,7 milioni di dollari. Alla cifra, inoltre, vanno aggiunti i costi del marketing.

Tra le carte presentate, inoltre, si sostiene che 'i costi finali abbiano superato il budget per la produzione'. I Marvel Studios, grazie alle riprese compiute ai Pinewood Studios, hanno ricevuto un rimborso di circa 82 milioni di sterline, ovvero circa 104,7 milioni di dollari. L'investimento compiuto dagli studios è stato quindi in totale di circa 429 milioni di dollari.

Il successo del progetto, se i costi riportati fossero confermati, sarebbe quindi ridimensionato in modo importante.

Quando rivedremo Deadpool?

Dopo l'accoglienza riservata al film nelle sale, i fan si stanno chiedendo quando sarà possibile rivedere Wade Wilson in azione. Alcune teorie sostenevano che l'irriverente mercenario potrebbe tornare sugli schermi in occasione di Avengers: Doomsday, ma Reynolds in più occasioni sembra aaver smentito il suo coinvolgimento nell'atteso tassello del MCU diretto dai fratelli Russo.

In attesa di un annuncio ufficiale da parte dei Marvel Studios gli spettatori dovranno quindi restare in attesa, accontentandosi di un rewatch delle precedenti avventure di Deadpool.