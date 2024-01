Deadpool 3, per Matthew Vaughn salverà l'MCU: 'Farà resuscitare il cadavere'

I flop recenti dell'MCU bruciano ancora, ma non tutto è perduto... almeno secondo il regista Matthew Vaughn. L'autore di X-Men: First Class scommette che Deadpool 3 sarà in grado di "resuscitare il cadavere".

Deadpool 3 è il terzo capitolo della saga con Ryan Reynolds nei panni del Mercenario Chiacchierone, il primo realizzato dai Marvel Studios dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, ma ad entusiasmare il grande pubblico è soprattutto il ritorno di Wolverine di Hugh Jackman. Mentre i dettagli sul film sono ancora top secret, Matthew Vaughn sembra entusiasta del potenziale del cinecomic in arrivo tanto da predire in un'intervista con il Post Credit Podcast di BroBible che Deadpool 3 sarà lo "shock" che riporterà in vita l'MCU. Ecco le sue parole:

"Questo sarà lo shock... l'universo Marvel sta per subire uno shock che riporterà in vita quel cadavere. Penso che Ryan Reynolds e Hugh Jackman stiano per salvare l'intero universo Marvel".

Deadpool 3 salverà l'MCU dai problemi recenti?

Anche se parlare di cadavere sembra un po' eccessivo, i flop di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e The Marvels di certo non hanno giovato al morale dei dirigenti Marvel. Se a ciò si aggiungono i guai seguiti alla condanna di Jonathan Majors, su cui lo studio aveva scommesso per il futuro dell'MCU, e l'incertezza su Avengers 5, il periodo non sembra affatto roseo.

Riuscirà Deadpool 3 a risollevare il botteghino, fungendo al tempo stesso da collettore in cui far confluire le storie del Multiverso? Lo scopriremo a breve.