Deadpool 3, Kevin Feige svela il logo del film Marvel grazie al suo cappellino

Apparso sul palco dei Saturn Awards, Kevin Feige avrebbe svelato "silenziosamente" il logo ufficiale di Deadpool 3, che lo ricordiamo sarà l'unico film distribuito al cinema dai Marvel Studios nel corso del 2024.

Il presidente dei Marvel Studios è salito sul palco dei Saturn Awards per ritirare il premio per il Miglior cinefumetto andato a Guardiani della Galassia Vol. 3, in sostituzione di James Gunn, che non ha potuto partecipare alla cerimonia. Lo stesso Gunn ha poi ringraziato Feige per le parole a lui rivolte.

Deadpool 3, un logo particolare

Invece di presentare il logo originale rilasciato con il primo teaser del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, il nuovo cappello di Feige divide a metà i volti di Deadpool e Wolverine, con tanto di cappuccio giallo e cobalto. Lo potete visualizzare nel post in calce a questa news.

Il nome ufficiale del film non è ancora stato svelato e non è chiaro se il film manterrà un nome più incentrato su Deadpool o si spingerà in un territorio più colorito, quello degli X-Men, dato che il Wolverine di Jackman sarà presente in maniera sostanziale. Shawn Levy, il regista di Deadpool 3, ha annunciato un sanguinoso viaggio con i due mutanti preferiti dai fan.

Deadpool 3 difenderà l'eredità di Logan, parola di Ryan Reynolds

"Siamo felicemente tornati al lavoro, e ora che sappiamo che uscirà la prossima estate, ci stiamo dando da fare per fare il miglior film possibile, e la sensazione è buona", aveva detto Levy alla fine dell'anno scorso, prima di aggiungere: "Ci sembra di essere tornati al lavoro freschi e più profondamente informati su ciò che questo film vuole essere".