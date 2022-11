Deadpool 3 difenderà l'eredità di Logan, parola di Ryan Reynolds

In una recente intervista Ryan Reynolds ha confermato che Deadpool 3 terrà in estrema considerazione l'eredità di Logan.

A seguito del successo dei primi due capitoli, Ryan Reynolds si prepara ad entrare nell'MCU con Deadpool 3, confermando che il film rispetterà in toto l'eredità che Logan si è lasciato alle spalle. Questa dichiarazione deriva dal fatto che troveremo il Wolverine di Hugh Jackman al fianco del suo protagonista.

Logan: Hugh Jackman in una foto del film

Il ritorno di questo personaggio in Deadpool 3 ha fatto letteralmente impazzire i fan di tutto il mondo, anche perché le ultime dichiarazioni di Jackman su Wolverine ne confermavano l'abbandono, da parte dell'attore, dopo 15 anni insieme.

In una recente intervista al The Tonight Show con Jimmy Fallon, Ryan Reynolds ha voluto rassicurare i fan, rivelando che Deadpool 3 proteggerà l'eredità lasciata da Logan, senza alterare nulla di quello che abbiamo visto fino a questo momento: "Abbiamo trovato un modo per inserire il personaggio che è stato approvato sia da Hugh Jackman che da Kevin Feige. Stiamo proteggendo in toto l'eredità di Logan, e il modo in cui è stato chiuso. Non ci permetteremmo mai di incasinare la situazione precedente".

Deadpool 3 avrà il Wolverine più rabbioso mai visto, parola di Hugh Jackman

La chiusura e l'identità di Logan verranno quindi preservate pur con il ritorno di Wolverine in Deadpool 3. L'importanza e il peso del film con Jackman sono universalmente riconosciuti sia nel settore che tra i fan, specialmente per via della conclusione che dà al suo protagonista. Per adesso non sappiamo ancora dove si situerà, temporalmente parlando, Deadpool 3, ipotizzando che le possibilità di azione in periodi precedenti a Logan sono molto probabili.