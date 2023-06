Deadpool 3, James Mangold: 'Una parte di me sperava che Wolverine non tornasse'

Il regista di Logan, James Mangold, ha confessato di aver desiderato che Wolverine non tornasse in vita dopo quanto accaduto nel suo film.

Deadpool 3 segnerà l'ingresso ufficiale del mercenario chiacchierone, interpretato nuovamente da Ryan Reynolds, nel Marvel Cinematic Universe oltre a sancire il ritorno di Hugh Jackman in quelli di Logan/Wolverine. Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti considerando come Logan, film del 2017 diretto da James Mangold, dovesse essere il canto del cigno per il noto mutante dei fumetti. Ecco cosa ne pensa al riguardo il regista in una recente intervista ai microfoni di Variety.

"Non posso negare che una parte di me sperava che Wolverine non tonrasse e che fosse tutto finito lì. Ma poi ho capito che ci sarebbe sempre stato un altro Wolverine. Un baby Wolerine, un Wolverine animato, possono fare di tutto" ha dichiarato il regista. "Fino a quanto possono spremere il personaggio, lo faranno".

X-Men le origini - Wolverine, Ryan Reynolds incolpa Hugh Jackman per il suo Deadpool "spazzatura"

Come già specificato più volte, Deadpool 3 non intaccherà la linea temporale di Logan, film che era ambientato in un lontano futuro. Il terzo capitolo di Deadpool, inoltre, giocherà molto con il Multiverso e dovrebbe contenere diversi personaggi appartenenti alla formazione FOX degli X-Men.

Deadpool 3: le novità nel cast

Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Morena Baccarin (Vanessa), Stefan Kapicic (Colossus), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Shioli Kutsuna (Yukio) e Rob Delaney (Peter) sono stati tutti riconfermati in Deadpool 3 a fianco di Ryan Reynolds e Hugh Jackman, mentre Zazie Beetz non tornerà nei panni di Domino.

Emma Corrin e Matthew Macfadyen hanno entrambi firmato per rivestire ruoli ancora misteriosi, mentre paree che la star di Loki Owen Wilson apparirà nel film nei panni di Mobius.

Deapool 3 dovrebbe arrivare nei cinema a novembre 2024.