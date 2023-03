X-Men le origini - Wolverine, Ryan Reynolds incolpa Hugh Jackman per il suo Deadpool "spazzatura"

Anche se presto condivideranno nuovamente il set in Deadpool 3, continua la "faida social" tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman con il primo che ha incolpato il secondo per la versione del personaggio che appare in X-Men le origini - Wolverine.

Durante un'apparizione al Just For Laughs Comedy Festival alla O2 Arena di Londra, come riportato da Variety, Reynolds ha ricordato la sua prima collaborazione con Jackman, risalente al film del 2009 X-Men - Le origini: Wolverine del 2009, e si è soffermato sulla loro finta faida in corso, mentre si preparano a diventare co-protagonisti di Deadpool 3. "Tutti si aspettano che io svisceri Hugh Jackman", ha detto Reynolds. "Ma dirò che è stato una delle prime star del cinema con cui ho lavorato, nel 2007, in un film assolutamente spazzatura chiamato X-Men le origini - Wolverine - quella è stata colpa sua".

Tuttavia, Reynolds ha proseguito con un aneddoto insolitamente sincero sull'attore. "Quello che mi ha colpito di lui è che era così gentile. È stato uno dei primi che ho visto a quel livello trattare il ristoratore allo stesso modo del regista, del produttore o del capo dello studio. Trattava tutti allo stesso modo", ha sottolineato la star.

Reynolds ha anche spiegato che è merito di Hugh Jackman se ci sono "molte altre persone migliori che lavorano in questo strano e meraviglioso mondo dello spettacolo". E ha aggiunto, scherzando: "Quindi sì. Inoltre, fanculo a quel tipo".

Deadpool 3 uscirà nelle sale l'8 novembre 2024.