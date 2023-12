Deadpool 3: un collegamento con Loki e il veicolo dei Fantastici Quattro nelle foto e video leaked dal set

Le foto leaked dal set di Deadpool 3 continuano a circolare indisturbate rivelando nuovi dettagli sulla trama dell'atteso progetto che riunisce (finalmente) gli amici/nemici Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Nelle nuove foto i fan più attesi avrebbero scorto chiari riferimenti a Loki e Fantastic Four.

Se le prime foto circolate hanno svelato il ritorno di altri due X-Men, senza però chiarire chi saranno gli interpreti, una versione della Fantasticar (supponiamo che le ruote verranno rimosse in post-produzione), la motocicletta di Captain America risalente alla Seconda Guerra Mondiale e un solitario agente della TVA fanno capolino in alcune foto confermando il legame con la serie Loki.

Visto quando anticipato, sembra lecito supporre che questo sia davvero The Void e che le varianti di Loki non siano state le uniche a sfuggire all'ira di Alioth.

Deadpool 3: ripartono le riprese, il selfie di Hugh Jackman rivela il tradizionale look di Wolverine

La lotta tra Wolverine e Sabretooth

Per quanto riguarda il video dal set, lascerebbe intendere che lo Wolverine di Hugh Jackman è colui che decapita Sabretooth nella scena anticipata dalle foto leaked. Ryan Reynolds viene quindi mostrato mentre tiene la testa del cattivo in aria e grida, presumibilmente mettendo in guardia coloro che vorrebbero attaccare questi improbabili alleati.

Molti fan credono che le foto dal set di Deadpool 3 abbiano rivelato troppo, ma è possibile che le immagini rubate sfiorino appena la superficie di ciò che ci attende nel film, anticipato come un'epica avventura Multiversale che porrà le basi per i prossimi film degli Avengers.

Deadpool 3 arriverà nei cinema a luglio 2024.