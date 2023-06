Deadpool 3: Ben Affleck avvistato sul set, sarà di nuovo Daredevil?

Mentre le riprese di Daredevil 3 sono in corso in Inghilterra, per poi spostarsi a Vancouver, in Canada, un nuovo rumor fa tremare i polsi ai fan. Come riporta un noto scooper, Ben Affleck sarebbe stato avvistato sul set del film anticipando un suo possibile ritorno nei panni di Darevil.

Come rivela su Twitter lo scooper KC Walsh, alias @TheComixKid, Ben Affleck sarebbe stato avvistato sul set di Deadpool 3. Al momento non è chiara al ragione della presenza dell'attore, ma secondo alcune ipotesi potrebbe tornare a vestire i panni di Matt Murdock, alias Daredevil, dopo averlo interpretato nel film omonimo del 2003.

Ben Affleck tornerà nei panni di Darevil dopo il clamoroso flop del 2003?

Ovviamente al momento si tratta solo di una speculazione che però sarebbe in linea col rumor secondo cui Deadpool 3 conterrà molteplici varianti del Mercenario Chiacchierone e di Wolverine, anticipando così una nuova incursione nel Multiverso Marvel.

Visto l'insuccesso di Daredevil, stroncato da critica e pubblico, Ben Affleck non è mai sembrato particolarmente desideroso di tornare a vestire i panni del vigilante Marvel, ammettendo perfino di odiare il film, ma ormai il Multiverso sembra aver attirato le star più impensate. Si vocifera addirittura che Channing Tatum e Taylor Kitsch compariranno in Deadpool 3 come diverse incarnazioni di Gambit, ma per avere conferma di tutti questi rumor non ci resta che attendere l'arrivo del film al cinema.