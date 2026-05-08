Daredevil: Rinascita 2, quel personaggio non moriva nel finale alternativo della serie

Nel penultimo episodio di Daredevil: Rinascita, Daniel Blake ha deciso di proteggere BB Urich dal sindaco Wilson Fisk e ha pagato con la vita questa scelta. Buck ha premuto il grilletto contro il vicesindaco alle comunicazioni, segnando la tragica conclusione della sua storia.

Lo showrunner Dario Scardapane ha rivelato che la morte di Daniel è stata concepita in realtà in post-produzione. Inizialmente era previsto che apparisse nel finale della seconda stagione, ma sia lo sceneggiatore che l'attore Michael Gandolfini hanno convenuto che uccidere Daniel fosse un modo migliore per concludere questo arco narrativo.

Daredevil: Rinascita. Vincent D'Onofrio e Michael Gandolfini in una scena del quarto episodio.

Cosa accade nel finale alternativo di Daredevil: Rinascita 2

In una foto dal set appena trapelata, vediamo un finale alternativo per Daniel, mentre lui e BB sembrano uscire dalla casa della madre. In questa versione della storia, Buck ha risparmiato il suo amico, che, sebbene malconcio, chiaramente non è stato colpito!

"La storia sarebbe andata così: lui sarebbe rimasto nell'amministrazione Fisk", ha detto Scardapane la scorsa settimana. "Entra per dimettersi, e il nuovo sindaco ad interim gli dice: 'Non accetto le tue dimissioni. Ti terrò vicino perché non mi fido di te'".

Lo showrunner alla fine si è reso conto che mantenere in vita Daniel "risultava un po' deludente e non aggiungeva nulla alla storia. A volte l'arco narrativo è già definito e lo si allunga un po' troppo. Del tipo: 'Aspetta un attimo. Lui e Buck, nella loro amicizia contorta, dovevano entrambi rimanere fedeli a se stessi. Quello è l'ultimo momento perché tutto ciò che è seguito sembrava una sorta di coda strana e poco convincente che non ha dato i risultati sperati'".

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La morte di Daniel Blake aggiunta in post-produzione

Di conseguenza, lo sparo è stato aggiunto in sala montaggio. "Ci siamo detti: 'Dovremmo provarci'", ha ricordato Scardapane. "Hanno realizzato un montaggio di prova in un attimo, e dopo in sala montaggio si sarebbe potuto sentire cadere uno spillo - proprio come alla fine dell'episodio. È stato semplicemente incredibile".

Parlando della serie nel complesso, il finale della seconda stagione di Daredevil: Rinascita è ora l'episodio più apprezzato di qualsiasi serie TV dell'MCU su Disney+, con un punteggio eccezionale di 9,6 su 10 ottenuto su IMDb. Con questa conclusione, non ci resta che attendere con impazienza la terza stagione.