Daredevil: Rinascita 2, svelata la data di uscita della premiere

L'area stampa Disney del sito web di Getty avrebbe svelato la data esatta di debutto in streaming dei nuovi episodi della serie interpretata da Charlie Cox, e scatta il conto alla rovescia dei fan per il ritorno dell'Uomo Senza Paura.

Dopo la generica indicazione di "marzo", l'area stampa Disney del sito web di Getty avrebbe rivelato l'esatta data di debutto della premiere di Daredevil: Rinascita 2 su Disney. I primi due episodi della nuova stagione saranno disponibili il 4 marzo 2026, a un esatto dal debutto della prima stagione.

Essendo un'informazione riservata, momentaneamente, solo alla stampa, quella indicata potrebbe essere una data provvisoria e potrebbe essere soggetta a modifiche. Tuttavia, la notizia arriva direttamente da Disney, e il 4 marzo 2026 cade di mercoledì, il giorno in cui i nuovi episodi di serie come questa solitamente arrivano su Disney+.

Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie

Che cosa sappiamo sulla seconda... e sulla terza stagione

La nostra recensione del finale di stagione di Daredevil: Rinascita ha fatto il punto sulla sorte toccata al personaggio di Charlie Cox, tornato in azione dopo lo stop imposto dalla rottura dell'accordo tra Marvel e Netflix.

Mentre si attende l'arrivo della seconda stagione, lo sviluppo di Daredevil: Rinascita 3 sarebbe già in atto, in vista di un debutto previsto per il 2027, il che suggerisce grande soddisfazione da parte di Disney per i dati di ascolto della prima stagione. Disney+ si era impegnato a produrre almeno 18 episodi, che sono stati divisi in due stagioni, ma nel clima attuale, "dare il via libera a un'altra stagione è un segno di fiducia", come scrive Comicbookmovie.com.

L'arrivo di un nuovo misterioso villain

La seconda stagione vedrà il ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones, mentre Matthew Lillard debutterà nello show nei panni di un personaggio di nome Mr. Charles_.

Una scena di Daredevil: Rinascita

Al riguardo il capo di Marvel Television Brad Winderbaum ha dichiarato: "La storia parla di potere. Quando Wilson Fisk prende il potere a New York, non solo come sindaco, ma in un certo senso come re, si inserisce in una nuova categoria di potenti sulla scena internazionale. Il personaggio di Matthew Lillard rappresenta proprio questo, è un nuovo antagonista sul campo, ma è influente sotto molti aspetti quanto Fisk. La negoziazione di potere ad altissimo livello nella politica e nella diplomazia internazionale è divertente da guardare. Ha a che fare con Mr. Charles e con Daredevil per motivi diversi".

Considerando che quello di Mr. Charles, secondo quanto anticipato, sembra un ruolo piuttosto importante, non ci sorprenderebbe scoprire che si tratta di un nome in codice dietro cui si cela qualche celebre villain dei fumetti. Di chi si tratta? Lo scopriremo prossimamente su Disney+.