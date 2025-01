Daredevil: Rinascita, Charlie Cox svela quanto tempo è passato dalla Stagione 3 della serie Netflix

L'attore ha confermato l'intervallo di tempo intercorso tra la vecchia serie Netflix e la nuova in arrivo su Disney+

La serie Netflix su Daredevil, durata in totale per tre stagioni, ha ottenuto un discreto successo di pubblico e Charlie Cox è stato giustamente elogiato per il suo lavoro nel ruolo di Matt Murdock.

Sfortunatamente, la serie è stata cancellata dopo che Netflix ha interrotto l'accordo con la precedente iterazione di Marvel Television in risposta al lancio di Disney+. I Marvel Studios sono stati quindi costretti ad aspettare anni prima di poter riportare in vita il supereroe di Hell's Kitchen.

Nel corso di una nuova intervista concessa a SFX, lo stesso Cox ha confermato che Daredevil: Rinascita riprenderà proprio da dove si era interrotta la terza stagione di Daredevil su Netflix.

Daredevil: Rinascita, come si ricollegherà alla serie Netflix?

"Abbiamo dovuto onorare alcune cose dello show originale, alcuni aspetti legati al tono che inizialmente erano stati ignorati", ha detto l'attore a proposito della revisione creativa del revival. "Per esempio, non era molto cupo ma adesso lo è. A volte è incredibilmente sinistro, incredibilmente brutale. Questi personaggi funzionano meglio quando vivono in quel mondo".

Daredevil: Rinascita, chi è il nuovo interesse sentimentale di Matt Murdock?

Tuttavia, Cox ci ha tenuto a sottolineare anche le differenze con la serie Netflix: "Non sembra esattamente la stessa cosa. Il ritmo è diverso. L'identità è cambiata. Sono passati sei anni".

"Il motivo per cui sembra un ibrido tra la quarta stagione e una prima stagione è che è passato abbastanza tempo da permettere un reset e le cose non hanno bisogno di essere esplicitamente riprese", ha aggiunto a proposito del salto temporale di sei anni. "Matt si è reso conto che forse ha sottovalutato i danni collaterali e che, nonostante tutto il bene che ha cercato di fare, quanto di questo ha effettivamente funzionato? Quanto ha solo generato altri problemi?".

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox rivela il motivo della riscrittura della serie durante le riprese

"Forse ha bisogno di mettere più energia nel lavoro da avvocato e nell'aiutare le persone in modo legale. C'è una scena in cui incontra Kingpin e gli dice: 'Tu stai fuori dai miei affari, io starò fuori dai tuoi, non avremo problemi'". Il riferimento è all'incontro che abbiamo visto nel trailer dello show. Daredevil: Rinascita debutterà il 5 marzo 2025 su Disney+.