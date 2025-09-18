Daredevil: Rinascita 3, confermato il rinnovo della serie Marvel?

Daredevil: Rinascita, secondo le fonti di Deadline, ha già ottenuto il rinnovo per la stagione 3 da parte di Disney+.

La testata avrebbe infatti confermato la notizia emersa grazie a una dichiarazione di Brad Winderbaum, responsabile dei progetti Marvel per la tv e le piattaforme di streaming, compiuta durante un'intervista a IGN.

Le ipotesi del rinnovo della serie

In precedenza Charlie Cox aveva ammesso inizialmente che non pensava sarebbe stata realizzata una terza stagione di Daredevil: Rinascita, mentre Vincent D'Onofrio, interprete di Wilson Fisk, aveva sostenuto ci fossero delle buoni probabilità che venissero realizzati ulteriori episodi.

Successivamente, l'interprete di Matt Murdock aveva chiarito, durante un evento che si è svolto a Londra, che la serie non sembrava destinata a concludersi con un chiaro: "No, non credo che sia l'ultima stagione".

Daredevil: Rinascita. Charlie Cox in costume durante una sequenza del settimo episodio.

Winderbaum ha ora dichiarato in modo definitivo: "Sì., abbiamo il via libera alla terza stagione e iniziamo le riprese il prossimo anno".

I fan della Marvel dovranno intanto attendere il mese di marzo 2026 prima di scoprire cosa accadrà ai personaggi nella seconda stagione dello show targato Marvel realizzato per Disney+, notizia confermato dallo showrunner Dario Scardapene nel mese di aprile.

Cosa racconta la serie Disney+

Daredevil: Rinascita ha riportato sugli schermi Cox nel ruolo di Matt Murdock, continuando la storia raccontata nello show targato Netflix e, nella seconda stagione, i fan potranno assistere al ritorno di Krysten Ritter nella parte di Jessica Jones.

Nell'episodio finale della prima stagione, Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio) ha aumentato il suo controllo su New York. Matt Murdock, che ha indossato di nuovo la sua tuta rossa, giura di 'liberare' la città per il bene di tutti. Nella sua crociata Daredevil potrà contare sul sostegno dei vecchi amici Karen (Deborah Ann Woll) e Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal).

Nel cast dello show ci sono anche Margarita Levieva nel ruolo di Heather Glenn, Wilson Bethel che è Benjamin "Dex" Poindexter/Bullseye, Nikki M. James nel ruolo di Kirsten McDuffie, Genneya Walton nella parte di BB Urich, Clark Johnson che è Cherry, Michael Gandolfini che interpreta Daniel Blake, e Matthew Lillard.