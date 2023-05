Daredevil: Charlie Cox non ha ancora guardato il suo 'strano ritorno' in She-Hulk

La star di Daredevil: Born Again Charlie Cox ha rivelato di non aver ancora visto gli episodi di She-Hulk in cui è tornato a vestire i panni del vigilante di Hell's Kitchen.

Dopo aver interpretato Matt Murdock, alias Daredevil, per ben tre stagioni su Netflix, Charlie Cox è tornato a vestire i panni del noto avvocato dei fumetti Marvel prima in Spider-Man: No Way Home e poi in She-Hulk, serie per Disney+ con Tatiana Maslany che ha interpretato la cugina di Bruce Banner/Hulk. Ospite dell'ICCCon di Nashville, Cox ha svelato di non aver ancora guardato gli episodi della serie che ha visto il suo "strano ritorno".

"Penso che le persone abbiano risposto in maniera positiva al cameo di Daredevil. Non ho ancora guardato gli episodi, ma per me si è trattato di un esperimento divertente per vedere un altro lato di quel personaggio senza però snaturarlo troppo".

Parlando invece della nuova serie per Disney+, Daredevil: Born Again, Charlie Cox ha spiegato: "Sono più vecchio rispetto a prima e quindi anche il mio personaggio riflette il cambio di età. Penso che il nuovo Daredevil sia una variante di quanto visto fino ad ora, sicuramente più maturo ed esperto perchè ne ha passate tante".

Quando uscirà Daredevil: Born Again?

Daredevil: Born Again arriverà su Disney+ nel 2024 e farà parte della Fase 5 dell'MCU. La serie vedrà anche il ritorno di Jon Bernthal nei panni di The Punisher, segnando il suo debutto ufficiale all'interno dell'MCU.

Nel cast anche Michael Gandolfini, figlio del compianto James Gandolfini (interprete dell'iconico Tony Soprano) in un ruolo ancora avvolto nel mistero.