Daredevil: Born Again, le foto dal set svelano il personaggio di Michael Gandolfini

Dall'universo dei Soprano a quello Marvel: il figlio di James Gandolfini avrà un ruolo chiave in Daredevil: Born Again, ma il suo personaggio rimane avvolto nel mistero.

Tra le new entry di Daredevil: Born Again, serie TV per Disney+ che vedrà il ritorno in piena regola del vigilante di Hell's Kitchen in un progetto stand-alone, ci sarà Michael Gandolfini. L'attore ha interpretato la versione più giovane di Tony Soprano, ruolo reso famoso da suo padre, il compianto James Gandolfini, nel film prequel I molti santi del New Jersey.

Prima che le riprese di Daredevil: Born Again entrassero in pausa per via dello sciopero degli sceneggiatori, Michael Gandolfini è stato fotografato mentre usciva da un taxi a New York vestito con felpa, jeans e un paio di sneakers. Non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo nello show ma in molti ipotizzano possa trattarsi di una versione giovanile di Wilson Fisk, magari in sequenze di flashback, oppure del figlio Charles Fisk, personaggio già presente nei fumetti Marvel.

Daredevil: Born Again arriverà su Disney+ nel 2024 e farà parte della Fase 5 dell'MCU.

A vestire i panni di Matt Murdock/Daredevil ci penserà nuovamente Charlie Cox, come già fatto nelle tre stagioni per Netflix, mentre Vincent D'Onofrio sarà ancora una volta Wilson Fisk aka Kingpin. Confermato anche il ritorno di Jon Bernthal nei panni di The Punisher.

