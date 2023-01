Daredevil: Born Again, Charlie Cox sulla serie Disney+: "Non penso che la mia interpretazione cambierà"

Daredevil: Born Again segnerà il ritorno definitivo di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock alias Daredevil sul piccolo schermo, ma... Sarà lo stesso personaggio che abbiamo conosciuto nella serie Netflix quello che vedremo su Disney+?

Charlie Cox torna a rispondere alla spinosa domanda che molti fan Marvel si fanno ormai da tempo: quello che vedremo nella serie Disney+ Daredevil: Born Again sarà lo stesso eroe che abbiamo conosciuto nella serie Netflix a lui dedicata?

"Non credo si tratti di un personaggi differente" ha spiegato l'attore ai microfoni di iNews, come riporta anche Comicbook "Credo che forse ci troviamo in un periodo differente della sua vita. Insomma, non credo che la mia interprentazione cambierà... Hanno ingaggiato lo stesso attore".

E fin qui sembrerebbe chiaro... Ma poi Cox decide di aggiungere una frase che, effettivamente, darebbe da pensare: "Diciamo che è una nuova... era, o variante? Non ho ancora letto la sceneggiatura, quindi non so. Ma è tipo parte del Multiverso?".

Quale sarà davvero l'approccio della nuova serie del MCU al personaggio di Daredevil? E quanto mancherà ancora per venire a capo di quest'annosa questione? Di certo, le risposte definitive non le avremo prima del 2024, quando Daredevil: Born Again debutterà su Disney+. Ma quali sono le vostre teorie in merito?