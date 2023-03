Daredevil: Born Again, Jon Bernthal sarà di nuovo Punisher nella serie Marvel

Il cast di Daredevil: Born Again si è arricchito con il ritorno di Jon Bernthal, che riprenderà il ruolo di The Punisher avuto nelle serie Netflix.

Jon Bernthal tornerà nel MCU con la parte di The Punisher: l'attore, già protagonista dei progetti che erano stati realizzati per Netflix, sarà infatti un membro del cast di Daredevil: Born Again.

Il progetto, che debutterà su Disney+ nel 2024, sarà composto da ben 18 episodi, le cui riprese stanno per iniziare.

Charlie Cox sarà il protagonista di Daredevil: Born Again e nel cast, prima dell'annuncio riguardante Jon Bernthal, era stata confermata la presenza di Vincent D'Onofrio nella parte di Wilson Fisk/Kingpin.

Il sito The Hollywood Reporter ha però sottolineato che Deborah Ann Woll ed Elden Henson non dovrebbero riapparire nei ruoli di Karen Page e Foggy Nelson e, per ora, non è chiaro se i personaggi saranno assenti dalla storia o ci sarà un recasting.

Bernthal ha interpretato per la prima volta Frank Castle nella seconda stagione di Daredevil, arrivata su Netflix nel 2016. Il personaggio ha poi avuto uno spinoff, The Punisher, conclusosi nel 2019 dopo due stagioni.

Daredevil: Born Again vedrà nel cast anche Michael Gandolfini, Colin Woodell, Margarita Levieva, Nikki M. James e Sandrine Holt, con possibile presenza di Alaqua Cox nei panni di Echo.