Daredevil: Rinascita, She-Hulk potrebbe apparire in un cameo citando la sua serie Marvel?

Tatiana Maslany ha espresso un forte interesse a partecipare a Daredevil: Rinascita, suggerendo che potrebbe adattare la sua interpretazione di Jennifer Walters/She-Hulk al tono più cupo della serie.

L'attrice vincitrice di un Emmy, che in passato ha condiviso le scene con il Matt Murdock di Charlie Cox in She-Hulk: Attorney at Law, ha parlato della possibilità di calarsi nelle atmosfere decisamente più dark di Hell's Kitchen in una recente intervista.

La sua potenziale apparizione potrebbe contribuire a rafforzare l'interconnessione del MCU, che è un po' diminuita dopo Avengers: Endgame, dimostrando al contempo come i personaggi possano passare con successo da un tono all'altro all'interno dell'universo condiviso. Tuttavia, vista la scarsa reazione dei fan al botta e risposta tra Daredevil e She-Hulk, le possibilità di un cameo di Jenniffer Walters sono scarse.

Sarebbe plausibile She-Hulk in Daredevil: Rinascita?

She-Hulk: Attorney at Law, Tatiana Maslany in una scena della serie Marvel

Parlando della possibilità di unirsi a Cox nella sua nuova serie, Maslany ha accolto con entusiasmo l'idea. "Se rinascerei? Voglio dire, assolutamente. Era una persona davvero divertente con cui interagire", ha condiviso.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

L'attrice ha elogiato in particolare la capacità di Cox di adattare Daredevil al tono più leggero del suo show, pur mantenendo l'integrità del personaggio: "Quello che ha fatto così bene è stato prendere un personaggio che esiste in un tono diverso e adattarlo totalmente al nostro, pur mantenendo l'integrità del personaggio. È stato molto divertente vederlo scontrarsi con questa sorta di mondo più stupido".

Quando le viene suggerito che avrebbe potuto fare la stessa cosa col suo personaggio ma all'inverso, Maslany si è detta d'accordo. Questa versatilità non sorprende, visto che ha vinto l'Emmy per aver interpretato più personaggi distinti in Orphan Black, dove ha dimostrato di poter incarnare una varietà di personalità e toni all'interno di un unico progetto.