She-Hulk, Tatiana Maslany commenta le critiche degli haters: "Certe persone vogliono solo essere cattive"

Tatiana Maslany ha interpretato per la prima volta Jennifer Walters in She-Hulk: Attorney at Law, serie Marvel Studios arrivata nel 2022 su Disney+ e, secondo alcune concept art trapelate di recente, dovrebbe riprendere il ruolo in Avengers: Doomsday.

Nessuno può biasimare l'attrice per aver voluto abbandonare il Marvel Cinematic Universe dopo aver affrontato l'ira di alcuni fan molto arrabbiati dopo il suo debutto.

Mentre She-Hulk: Attorney at Law ha affrontato un sacco di critiche negative sensate (gli effetti speciali non reggevano il confronto con gli altri prodotti Marvel e le rotture della quarta parete non avevano sortito l'effetto sperato), molti hanno preso di mira proprio Maslany perché la serie denunciava la cultura incel e prendeva in giro la mascolinità tossica.

Lo sfogo di Tatiana Maslany dopo le cattiverie gratuite del fandom tossico

"Ancora alcuni commenti su un mio post Instagram di 40 settimane fa si infilano dappertutto. Per me, ciò che è così assurdo è che Jessica Gao sapeva che sarebbe successo", ha dichiarato l'attrice a Collider in una recente intervista. "L'ha scritto nella serie. C'è qualcosa in She-Hulk che guarda fuori, ed è consapevole della telecamera. È consapevole che qualcuno la sta guardando".

Maslany, quindi, ha proseguito: "C'è qualcosa nella qualità intrinseca di quel personaggio che è consapevole di sé e che capisce il suo posto all'interno del MCU o di una serie o di uno show televisivo o di una scena o di qualsiasi altra cosa, proprio come Jennifer Walters è consapevole del suo posto all'interno del sistema legale e di come stia lottando come donna per essere presa sul serio o per essere rispettata".

"Ancora una volta, ci sono tante cose più interessanti a cui posso guardare rispetto alla risposta al vetriolo dei fan, dove la gente non gradisce o vuole solo essere cattiva e usarti come una discarica per i loro peggiori pensieri", ha insistito Maslany. "Ma poi, ci sono le persone che incontro alle convention che dicono: 'Adoro quella serie', o 'Leggo She-Hulk da quando ero bambina, e la storia della serie è esattamente come era lei'".