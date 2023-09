Daredevil: Born Again sarà rimandato a causa dello sciopero a Hollywood?

Anche l'uscita di Daredevil: Born Again, la nuova serie Marvel con Charlie Cox, sarà rimandata per via degli scioperi a Hollywood, come accaduto per altri titoli in arrivo su Disney+?

Slittamenti in casa Disney

Lo sciopero di attori e sceneggiatori a Hollywood sta portando gli Studios a modificare più volte il proprio calendario delle uscite, dato che, o per il lato produttivo, o per quello promozionale, non si riuscirebbe altrimenti a rispettare le tempistiche stabilite in precedenza.

Per questo, i Marvel Studios avevano già deciso di rimandare l'uscita di serie come Ironheart, Agatha: The Darkhold Diaries (precedentemente noto come Agatha: Coven of Chaos) e Echo, e ora parrebbe che anche Daredevil: Born Again possa slittare.

Non c'è tuttavia da stupirsi se sarà davvero così, specialmente tenendo conto del fatto che Daredevil: Born Again è stata una delle prime produzioni a fermarsi dopo l'annuncio dello sciopero degli sceneggiatori.

Le riprese dello show, inoltre, sarebbero dovute terminare a novembre, ma è sempre più improbabile che sia così, e lo show potrebbe non debuttare prima del 2025.

Daredevil: Born Again

La serie sarà composta da 18 episodi, e si vocifera che possa essere divisa in due parti contenenti molteplici archi narrativi.

In Daredevil: Born Again vedremo il ritorno di Charlie Cox, Vincent D'Onofrio e John Bernthal, e potrebbe essere vietata ai minori con un rating TV-MA.