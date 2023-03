Daredevil: Born Again rielaborerà l'origin story di Kingpin? Le nuove foto dal set lo suggerirebbero

Il set di Daredevil: Born Again è pienamente operativo, e dalle nuove foto emerse online sembrerebbe che si stiano girando scene relative all'infanzia e all'adolescenza di Kingpin, che andranno probabilmente a modificare la sua origin story.

Dopotutto, con le riprese in atto della serie Disney+, qualche dettaglio sarebbe prima o poi trapelato, e sembrerebbe che i più recenti riguardino proprio il villain interpretato da Vincent D'Onofrio.

Questo, almeno, quanto segnalato da CBM, che riprende dei post Twitter in cui ci vengono presentate delle foto dal set di Daredevil: Born Again.

Nella caption dei tweet si legge: "Primo sguardo ai bts dell'episodio flashback con un giovane Wilson Fisk e i bulli di quartiere, Harlem, NYC, e il cast che si comporta in maniera gentile e affettuosa con i fan presenti #daredevil #marvel #marvelcomics #MarvelStudios #charliecoxisdaredevil #CharlieCox #olv #daredevilbornagain".

Come fa notare ancora il sito, non abbiamo alcun contesto oltre quanto riportato nei post, ma le scene in questione sembrerebbero ambientate negli anni '70, dandoci la possibilità di scoprire qualcosa in più su un giovane Wilson Fisk a.k.a. Kingpin.

Daredevil: Born Again, Charlie Cox conferma che si tratterà di un reboot

Inoltre, ricorda sempre CBM, altri oggetti di scena risalenti invece agli anni '90 erano stati avvistati sul set, segno che vedremo anche maggiori dettagli riguardanti l'infanzia e l'adolescenza di Matt Murdock a.k.a. Daredevil (Charlie Cox).

Come il tutto verrà integrato nell'attuale macronarrazione del MCU, tuttavia, resta da vedere.