Daredevil: Born Again farà parte della Fase 5, annunciata l'uscita della serie reboot su Disney+

Dopo aver fatto il suo debutto nell'MCU in Spider-Man: No Way Home, il futuro del Daredevil di Charlie Cox è stato finalmente rivelato nel corso del panel Marvel al San Diego Comic-Con 2022. Il capo di Marvel, Kevin Feige, ha annunciato l'uscita della serie reboot Daredevil: Born Again, che farà parte della Fase 5 dell'MCU e approderà su Disney+ nel 2024.

Daredevil: Charlie Cox e Deborah Ann Woll in una scena della serie

Daredevil: Born Again vedrà protagonista ancora una volta Charlie Cox nei panni del celebre vigilante cieco, ora parte del Marvel Cinematic Universe. La serie, composta da 18 episodi, debutterà su Disney+ nella primavera del 2024.

Daredevil: Born Again farà parte della Fase 5, che sarà inaugurata da Ant-Man and the Wasp: Quantumania e proseguirà fino a Thunderbolts. Tra gli altri titoli Marvel annunciati si segnalano Ironheart, Agatha: Coven of Chaos e Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Marvel: svelati i titoli dei film e delle serie che compongono la Fase 5 e 6 del MCU

Da tempo si vociferava di un possibile ritorno di Daredevil come parte integrante dell'MCU. Le prime conferme sono emerse a maggio, quando Variety ha riferito che la Disney aveva assunto Matt Corman e Chris Ord per scrivere e produrre la serie su Matt Murdock. Questa e altre novità sugli annunci Marvel nel nostro speciale sul San Diego Comic-Con 2022.