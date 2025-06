Daredevil: Rinascita 2, sorpresa! Una nuova vigilante fa il suo debutto nella foto dal set

Sono ancora in corso a New York le riprese della seconda stagione di Daredevil: Rinascita e un nuovo sguardo dal set ci mostra una nuova vigilante dei fumetti, pronta a fare il debutto nell'MCU. Si tratta di Tigre Bianca, a interpretarla sarà l'attrice Camila Rodriguez, che abbiamo già visto nella prima stagione del ruolo di Angela Del Toro.

Nei fumetti lo zio di Angela, Hector Ayala, è stato ucciso dal Detective Cole North, membro della Task Force Anti Vigilanti del Sindaco Wilson Fisk dopo che Matt Murdock lo aveva fatto scagionare dalle accuse in tribunale. Nel finale della prima stagione di Daredevil: Rinascita c'è un accenno al fatto che Angela potrebbe riprendere là dove lo zio aveva lasciato e la foto circolata di recente lo confermerebbe.

Come si evince dalla foto, quello che la vigilante indossa sembra un costume fatto in casa, e la sua maschera potrebbe essere realizzata con i resti del costume di Hector Ayala. Angela sembra, inoltre, indossare l'amuleto magico che ha dato poteri a suo zio, ed è facile prevedere che Darevil prenderà la giovane sotto la sua ala protettrice nella seconda stagione proprio come accade nei fumetti. Tuttavia, in quella versione Angela è stata presentata come un'agente dell'FBI che indaga su Daredevil dopo che la sua identità segreta è stata rivelata.

Cosa sappiamo finora di Tigre Bianca

Ad aprile, Camila Rodriguez ha scritto su Facebook: "Daredevil: Rinascita è stato un'avventura esaltante, grazie al fantastico gruppo di persone che hanno messo tutto il loro cuore in questo progetto. La prima stagione è stata davvero un viaggio fantastico! Sono estremamente grata di far parte di questa storia avvincente."

Avvicinandosi alla seconda stagione, l'attrice diventerà un'eroina in carne ed ossa e dovrà cimentarsi con molta più azione. Come sostiene Comicbookmovie, "il look di Angela evolverà senza dubbio man mano che continua a trovare la sua strada come vigilante".

Considerando gli sviluppi attuali, la squadra di vigilanti di Daredevil sarà probabilmente composta da lui, Jessica Jones, The Punisher, Tigre Bianca e forse persino Swordsman, ma il futuro dello show potrebbe riservare ulteriori sorprese.

Potete approfondire leggendo l'analisi del finale della prima stagione di Daredevil: Rinascita, tutta la stagione è disponibile in streaming su Disney+. La seconda stagione debutterà nel corso del 2026.