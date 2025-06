Daredevil: Rinascita, Charlie Cox svela il buco di trama creato da The Defenders

La prima stagione di Daredevil: Rinascita si è conclusa con l'Uomo senza Paura intento a mettere insieme un team per sconfiggere il sindaco Wilson Fisk e liberare New York dalla sua ombra. Tuttavia, per farlo avrà bisogno di qualcosa di più di Karen Page e di alcuni poliziotti onesti al suo fianco.

Il mese scorso è stato confermato che Krysten Ritter riprenderà il suo ruolo di Jessica Jones nella seconda stagione. Da allora è stata già avvistata sul set e Charlie Cox ha rotto il silenzio sulla possibilità di riunirsi con la collega in un'intervista a Deadline.

"C'è un rispetto reciproco", ha scherzato. "Lei lo trova eccessivamente serio e troppo chierichetto, e lui trova che lei sia grossolana e faccia luce su troppe situazioni serie; è più antieroina che eroina".

The Defenders ha creato un buco di trama per Daredevil: Rinascita?

The Defenders: Charlie Cox e Krysten Ritter nel trailer della serie Marvel/Netflix

Tuttavia, Cox ha avanzato una grande domanda sulla loro reunion, a cui la seconda stagione di Daredevil: Rinascita potrebbe rispondere o meno. "Quando Jessica Jones ha scoperto che non sono morto? Alla fine di The Defenders, infatti, tutti pensano che io sia morto", ha riflettuto l'attore.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

La risposta è probabilmente piuttosto semplice, soprattutto perché Jessica avrà probabilmente visto che Daredevil è di nuovo attivo a Hell's Kitchen. Inoltre, è un'investigatrice privata piuttosto brava. In un'altra parte dell'intervista, Cox ha ammesso di non essersi seduto a guardare Daredevil: Rinascita fino a quando non è stato trasmesso in streaming su Disney+.

"Prima che la produzione venisse interrotta a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, Vincent e io avevamo espresso la preoccupazione che alcuni degli ingredienti che lo show aveva trovato nell'iterazione originale, e che secondo noi erano un fattore chiave del suo successo, fossero stati omessi", ha ricordato. "Non ho guardato la serie finché non è uscita, in parte perché ero nervoso". Su queste pagine trovate la recensione di Daredevil: Rinascita.