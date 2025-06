Daredevil: Born Again, Krysten Ritter torna come Jessica Jones nelle nuove foto dal set

Le riprese della seconda stagione di Daredevil: Born Again continuano a New York, e nuove immagini mostrano Krysten Ritter di nuovo nei panni dell'investigatrice Jessica Jones.

Le riprese della seconda stagione di Daredevil: Born Again stanno proseguendo a ritmo sostenuto nella Grande Mela, e nelle ultime ore sono emerse nuove foto di Krysten Ritter nel ruolo di Jessica Jones. Dopo anni di assenza, l'attrice è pronta a rientrare nel Marvel Cinematic Universe nei panni dell'amata investigatrice privata.

La prima stagione della serie si era chiusa con Matt Murdock intenzionato a radunare i suoi pochi fidati alleati per affrontare il sindaco Wilson Fisk. Ma per fermare Kingpin servirà più di qualche agente corrotto redento e l'aiuto di Karen Page: l'arrivo di Jessica potrebbe fare davvero la differenza.

Il ritorno di Ritter era già trapelato il mese scorso, ma le nuove immagini dal set ci mostrano per la prima volta l'attrice in azione, nel suo inconfondibile stile noir. Da quanto emerge, Jessica avrà un ruolo significativo nella nuova stagione e, secondo alcune voci, non si esclude nemmeno un potenziale spin-off dedicato esclusivamente a lei, sulla scia del Punitore interpretato da Jon Bernthal.

Charlie Cox parla del suo ritorno nel MCU

In una recente intervista per la serie Actors on Actors di Variety, Charlie Cox ha raccontato il momento in cui ha scoperto di essere stato richiamato per tornare nei panni di Daredevil: "Era durante la pandemia, ero in giardino quando il telefono ha squillato. Non avevo contatti con la Marvel da almeno due anni. Poi mi chiama Kevin Feige... Non ci credevo. Pensavo di essermelo sognato".

Charlie Cox and Krysten Ritter on the set of #DaredevilBornAgain season 2 today.



(via: getty images) pic.twitter.com/uxMipbpbYs — Daredevil Shots (@_DaredevilShots) June 13, 2025

Il coinvolgimento di Cox nel nuovo corso del personaggio è ormai consolidato, ma non è il solo a essere tornato. Durante gli Upfronts di Disney, Ritter ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno nel MCU: "È incredibile poter riprendere un personaggio così iconico. Dopo tre stagioni e The Defenders, è un sogno tornare a interpretare Jessica Jones. E posso dire che ci sono molte sorprese in arrivo".

La nuova stagione seguirà ancora una volta le vicende di Matt Murdock (Charlie Cox), avvocato cieco con sensi potenziati, impegnato a combattere il crimine sia nei tribunali che per le strade di New York. L'ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), ora sindaco, sarà ancora una volta il principale antagonista, mentre le loro vecchie identità torneranno a complicare le cose.

Nel cast, accanto a Cox e D'Onofrio, ritroveremo Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer e Jon Bernthal. La serie è affidata alla guida di Dario Scardapane, con la produzione in mano ai Marvel Studios.