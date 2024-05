Daredevil: Born Again, Charlie Cox spera di interpretare il personaggio per altri 10 anni

L'attore di Daredevil, Charlie Cox, è grato di essere tornato per Born Again e spera di poter interpretare Il diavolo di Hell's Kitchen ancora per molto tempo.

Daredevil è rinato. Quando nel 2018 Netflix ha annunciato la cancellazione della serie televisiva Marvel dopo tre stagioni, i fan hanno continuato a credere che Charlie Cox avrebbe indossato nuovamente il cappuccio con la testa di corno nel Marvel Cinematic Universe. "Anche se è doloroso per i fan, riteniamo che sia meglio chiudere questo capitolo alla grande", si leggeva in un comunicato dell'epoca, aggiungendo: "Il personaggio di Daredevil continuerà a vivere nei progetti futuri della Marvel".

Cox ha poi ripreso il ruolo dell'avvocato cieco Matt Murdock sul grande schermo in Spider-Man: No Way Home e nella serie Disney+ She-Hulk: Attorney at Law; tornerà poi nei panni del diavolo custode di Hell's Kitchen nello show Marvel Daredevil: Born Again (di cui è stato già mostrato il primo trailer). Sebbene la serie, ricca di acrobazie, sia "davvero impegnativa dal punto di vista fisico", Cox, 41 anni, spera di poter continuare a recitare nel ruolo di opponente di Wilson Fisk/Kingpin, interpretato dalla co-star Vincent D'Onofrio.

La vecchiaia inizia a farsi sentire

"Le mie ginocchia non sono più quelle di dieci anni fa, e nemmeno la mia schiena", ha dichiarato Cox, riflettendo sul suo primo decennio come Daredevil, a Deadline durante la presentazione degli upfront della Disney. L'attore ha poi ricordato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla durante gli scioperi di Hollywood che hanno messo in pausa la produzione della serie la scorsa estate.

"È uno spettacolo molto impegnativo dal punto di vista fisico, cosa che adoro. Non lo faremmo in nessun altro modo. È ciò che lo rende tale", ha detto Cox. "Arriverà sicuramente il momento in cui non sarò più in grado di farlo, ma per il momento continueremo a fare del nostro meglio con amore. Sono incredibilmente grato di poter prendere parte ancora a questo show e spero di poter essere Daredevil per altri 10 anni".

"Non lavoriamo spesso insieme", ha aggiunto D'Onofrio, incapace di rivelare esattamente quante scene condivide con il Daredevil di Cox. "Non molte", ha detto Cox, prima di precisare che Daredevil e Kingpin hanno avuto solo "probabilmente una manciata di scene" nelle tre stagioni di Daredevil di Netflix. (Entrambi gli attori sono apparsi in Echo dei Marvel Studios, ma i loro personaggi non si sono incrociati).

Le co-star di Cox e D'Onofrio riprendono anche i rispettivi ruoli di Karen Page e Foggy Nelson, mentre Wilson Bethel torna a vestire i panni dell'assassino Bullseye e Jon Bernthal quelli del vigilante Frank Castle/The Punisher. Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Genneya Walton e Ayelet Zurer completano il cast. La serie sarà distribuita nella primavera del prossimo anno.