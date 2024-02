Daredevil: Born Again, Matt Murdock coinvolto in un bacio appassionato nelle foto dal set

Un bacio appassionato tra il Darevil di Charlie Cox e una misteriosa donna interpretata da Margarita Levieva, ecco cosa ci attende in Daredevil: Born Again.

Gli eventi di She-Hulk: Attorney at Law ci avevano fatto pensare a una prosecuzione della relazione tra Matt Murdock (Charlie Cox) e Jen Walters (Tatiana Maslany). Le nuove foto dal set di Daredevil: Born Again mostrano, però, l'eroe coinvolto in un bacio appassionato con un'altra donna per le strade di New York City. Si tratta, infatti del personaggio interpretato da Margarita Levieva, personaggio che al momento resta misterioso.

Per quanto riguarda la controparte femminile di Daredevil, erano circolate speculazioni sulla possibile apparizione di Kirsten McDuffie, ComicBook suggeriva il possibile recasting di Typhoid Mary, interpretata da Alice Eve negli eventi della seconda stagione di Iron Fist. per adesso l'identità della donna apparsa al fianco di Darevil continua a restare misteriosa.

Daredevil: Born Again, ripartono le riprese, svelato il legame con la serie Netflix The Punisher?

Nel frattempo Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, protagonista e villain di Daredevil, sono apparsi nella serie Marvel Echo, disponibile integralmente su Disney+. La serie si concentra sulla storia delle origini di Maya Lopez (Alaqua Cox), il cui comportamento spietato a New York la raggiunge anche nella sua città natale. Se mai spera di andare avanti con la sua vita, Maya dovrà affrontare il suo passato, riconnettersi con le sue radici native americane e abbracciare il significato di famiglia e comunità.

Daredevil: Born Again dovrebbe approdare su Disney+ nel corso del 2025.